V. Putinas kalbėjo vadinamosios BRICS grupės – Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos – viršūnių susitikime Buenos Airėse. Jis perspėjo, kad Vašingtono ketinimas pasitraukti iš 1987 metų Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties (INF) kelia „nekontroliuojamų ginklavimosi varžybų pavojų“. Rusijos lyderis taip pat paragino išsaugoti branduolinį susitarimą su Iranu, iš kurio pasitraukė JAV, kad „būtų išvengta naujos įtampos bangos dėl Irano branduolinės programos“. V. Putinas taip pat pasveikino JAV dialogą su Šiaurės Korėja, bet perspėjo Vašingtoną nekelti Pchenjanui ultimatumų, nes tai gali sugriauti jau pasiektus susitarimus. BRICS grupės susitikimas įvyko Didžiojo dvidešimtuko viršūnių susitikimo užkulisiuose.

