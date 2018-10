V. Putinas pirmą kartą viešai pakomentavo beprecedentį religinį ginčą, dėl kurio Rusijos Ortodoksų Bažnyčia nutraukė ryšius su Konstantinopolio ekumeniniu patriarchatu. „Norėčiau pabrėžti vieną dalyką: politikavimas tokioje jautrioje srityje visada nuveda iki rimčiausių pasekmių – ypač tiems, kas tai daro“, – Maskvoje surengtame Pasauliniame Rusijos tėvynainių kongrese kalbėjo prezidentas. V. Putinas, per kurio valdymą Rusijoje išaugo Ortodoksų Bažnyčios įtaka, palaiko glaudžius asmeninius ryšius su religiniu lyderiu patriarchu Kirilu. Prezidentas pareiškė, kad šiuo metu „mėginama suplėšyti saitus“ tarp Rusijos Bažnyčios ir užsienyje gyvenančių tikinčiųjų. „Mūsų bendra pareiga, kalbant visų pirma apie liaudį – išsaugoti dvasinę ir istorinę vienybę“, – pridūrė jis. Konstantinopolio ekumeninis patriarchatas Stambule – svarbiausia stačiatikių pasaulio institucija – anksčiau šį mėnesį suteikė Ukrainos Ortodoksų Bažnyčiai, kuri ilgiau kaip 300 metų buvo kontroliuojama iš Maskvos, teisę į autonomiją. Patriarchas Kirilas atsisakė pripažinti šį sprendimą, išvadino Konstantinopolio patriarchatą „atskalūnišku“ ir apkaltino jį „pažeidus visas taisykles“. Šis Konstantinopolio žingsnis veikiausiai sumažins Rusijos įtaką Ukrainoje, kur Maskva, 2014 metais aneksavusi Krymą, remia šalies vakarinėje dalyje veikiančius separatistus. Dauguma parapijų istoriškai buvo pavaldūs Maskvos patriarchatui, tačiau dabar daugelis jų gali pereiti į naująją nepriklausomą Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia, nepaisydamos Maskvos įspėjimų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.