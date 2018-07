V. Putinas aiškino „Fox News“ žurnalistui Chrisui Wallace'ui, kad sprendimas dėl Krymo prisijungimo prie Rusijos buvo priimtas per pusiasalyje surengtą referendumą, todėl jo negalima vadinti aneksija. „Jeigu tai aneksija, kas tuomet yra demokratija?“ – retoriškai klausė jis. Tarptautinė bendruomenė nepripažįsta 2014 metų kovą įvykdyto Krymo atplėšimo, nes referendumas dėl šios teritorijos prisijungimo prie Rusijos buvo organizuotas Maskvos pajėgoms faktiškai okupavus pusiasalį. Pasak V. Putino, per pirmadienį Helsinkyje įvykusį jųdviejų susitikimą D. Trumpas išdėstė JAV poziciją, kad Krymas tebelaikomas Ukrainos dalimi. „Aš jam atsakiau maždaug taip pat, kaip dabar pasakiau jums – manau, kad tuo šiuos svarstymus mums reikia baigti“, – V. Putinas sakė Ch. Wallace'ui. Dėl Krymo aneksijos, Rusijos vaidmens Rytų Ukrainą krečiančiame separatistiniame konflikte, įtariamo politinio kišimosi į 2016 metų Amerikos prezidento rinkimus, taip pat tvyrant nesutarimams dėl konflikto Sirijoje Vašingtono ir Maskvos santykiai nusmuko į nuo Šaltojo karo neregėtas žemumas. Praeitų metų pradžioje į valdžią atėjęs D. Trumpas stengėsi pagerinti ryšius su V. Putinu, nors tarp Maskvos ir Vakarų tvyro didelė įtampa. D. Trumpo patarėjas Johnas Boltonas anksčiau šį mėnesį užsiminė, kad „JAV neatmeta galimybės pripažinti Krymą Rusijos dalimi“. Pripažinimas, kad Krymas niekada nebegrįš į Ukrainos rankas, Rusijai būtų didelis laimėjimas, nors jai dėl Krymo aneksijos vis dar taikomos tarptautinės sankcijos. D. Trumpas neseniai nenoriai pritarė JAV prieštankinių raketų siuntimui Ukrainos pajėgoms, tačiau kiti aukšto rango JAV pareigūnai teigia, kad sankcijos Rusijai galios, kol Maskva atsitrauks.











