„Kol kas apsikeitimo klausimas nesvarstomas, o Ukraina dėl to iniciatyvos neparodė“, – žurnalistams sakė Rusijos prezidentas. „Kita vertus, apie tai kalbėti per anksti – vyksta tyrimas, privalome patvirtinti provokacinį Ukrainos veiksmų pobūdį, visa tai užfiksuoti juridiniuose dokumentuose“, – pabrėžė V. Putinas. „Mes turime gauti visus jūrininkų liudijimus, visa tai tinkamai įforminti, o tada – žiūrėsime“, – pridūrė jis. Didžiojo septyneto (G-7) šalys penktadienį pavadino Rusijos sprendimą perimti prie Maskvos aneksuoto Krymo krantų trys ukrainiečių laivus nepagrįstu, pareikalavo paleisti 24 suimtus jūrininkus ir pabrėžė, kad ši konfrontacija „pavojingai padidino įtampą“.

