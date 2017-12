Kremliaus pranešime sakoma, kad V. Putinas paragino Jungtines Valstijas plėtoti „pragmatišką bendradarbiavimą, orientuotą į ilgalaikę perspektyvą“, vadovaujantis „lygiateisiškumo ir apipusės pagarbos principais“. V. Putinas pažymėjo, kad „esant dabartinei sudėtingai tarptautinei padėčiai kurti konstruktyvų Rusijos ir Amerikos dialogą ypač svarbu, siekiant stiprinti strateginį stabilumą pasaulyje ir rasti optimalų atsaką į globalius iššūkius ir grėsmes“. Rusijai 2014 metais aneksavus Ukrainai priklausantį Krymą ir tvyrant įtarimams, kad Kremlius kišosi į praeitais metais vykusius JAV prezidento rinkimus, Maskvos ir Vašingtono santykiai yra pašliję labiausiai nuo Šaltojo karo laikų.

