„Baltarusijos vyriausybėje įvyko esminių pokyčių. Privalome suderinti laikrodžius dėl kai kurių klausimų, kai kuriuos jų baigti spręsti. Anksčiau, visai neseniai kilo daug ginčų, tarkim, žemės ūkio srityje, energetikoje. Reikia sudėlioti taškus ant „i“, - sakė V. Putinas susitikime su A. Lukašenka penktadienį Sočyje. Jis priminė neseniai, taip pat Sočyje vykusį dvišalį susitikimą, per kurį buvo sutarta surengti platesnio formato susitikimą. Penktadienio derybose Rusijos delegacijoje - premjeras Dmitrijus Medvedevas, vicepremjerai Aleksejus Gordejevas ir Dmitrijas Kozakas, finansų ministras Antonas Siluanovas, taip pat Rusijos ambasadorius Baltarusijoje, specialusis Rusijos prezidento patarėjas ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Baltarusija plėtrai Michailas Babičas.

