Putinas Paryžiuje kalbėjosi su Trumpu

Lyderiai susitiko per Pirmojo pasaulinio karo pabaigos šimtmečio minėjimo renginius Paryžiuje. Apie susitikimą su D. Trumpu V. Putinas patvirtino pats, skelbia naujienų agentūra „RIA Novosti“. Paklaustas, kaip praėjo jo diskusija su D. Trumpu, V. Putinas atsakė, jog pokalbis buvo „geras“. Tiek D. Trumpas, tiek V. Putinas anksčiau sekmadienį nedalyvavo simbolinėse eitynėse link Eliziejaus laukų, minint Pirmojo pasaulinio karo pabaigos šimtmetį. Rusijos ir JAV lyderiai pasirinko į ceremoniją prie Triumfo arkos atvykti atskirai. Be to, užuot dalyvavęs Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono rengtame Taikos forume, D. Trumpas išvyko aplankyti amerikiečių karių kapų už Paryžiaus ribų. Tą jis planavo padaryti dar šeštadienį, bet tuomet JAV prezidentas vizitą atšaukė dėl lietaus ir už tai susilaukė kritikos savo šalyje. Merkel perspėja dėl nacionalizmo grėsmių Vokietijos kanclerė Angela Merkel sekmadienį perspėjo dėl nacionalizmo grėsmių ir pavojaus dėl žmonių, abejojančių „Europos taikos projektu“. „Nerimauju, kad netinkamos nacionalistinės pažiūros gali vėl tapti populiarios“, – sakė Paryžiaus taikos forume dalyvaujanti kanclerė. Šis forumas rengiamas minint Pirmojo pasaulinio karo pabaigos šimtąsias metines. A. Merkel taip pat perspėjo, kad tarptautinio bendradarbiavimo vaisiai, „taikus interesų balansavimas, netgi Europos taikos projektas – žmonės vėl pradeda abejoti dėl šių dalykų“.

