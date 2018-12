Pirmadienio rytą galingas sprogimas, kaip manoma, sukeltas dujų nuotėkio, sugriovė vieną laiptinę blokiniame 10 aukštų name. Per šį incidentą žuvo mažiausiai keturi žmonės, bet dar dešimtys gali būti likę po griuvėsiais. „Pirmiausiai noriu išsakyti užuojautos žodžius žuvusiųjų šeimoms, užtikrinti visus nukentėjusiuosius, jog padarysime viską, kad jiems padėtume ir palaikytume“, - V. Putinas sakė per pasitarimą operacijų štabe įvykio vietoje. Vietos administracijos pareigūnų duomenimis, sugriuvusioje laiptinėje buvo priregistruota 111 žmonių, o dar devyni nuomojosi būstus – iš viso 120 žmonių. „Įvykio vietoje tęsiami paieškos ir gelbėjimo darbai. Kol kas žinoma apie 52 žmonių likimą. Iš jų keturi žuvo, 16 buvo evakuota į laikino apgyvendinimo vietas, 28 žmonės susisiekė ir pranešė, kad tragedijos metu jų nebuvo namuose, penki žmonės buvo paguldyti į ligonines, aštuoni buvo išleisti gydytis ambulatoriškai, 35 žmonių likimas nežinomas“, – pranešė Nepaprastųjų situacijų ministerijos informacijos valdybos atstovas Timūras Chikmatovas, kalbėdamas televizijos „Rossija 24“ tiesioginiame eteryje. Nepaprastųjų situacijų ministerija savo ruožtu nurodė, kad paieškos ir gelbėjimo darbai nelaimės vietoje stringa dėl kitų namo dalių griūties grėsmės.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.