„Kad atliktume šias dideles mūsų šaliai tekusias užduotis, mums reikia atsikratyti visko, kas apriboja verslo laisvę“, – skaitydamas metinį pranešimą pareiškė V. Putinas. Pasak jo „sąžiningas verslas“ neturėtų „nuolat jausti kriminalinės ar administracinės bausmės rizikos“. Kompanija gali žlugti „dėl neaiškių priežasčių pradėtų“ tyrimų, ir tokiu atveju darbo netenka vidutiniškai 130 žmonių, sakė V. Putinas. Praėjusią savaitę Rusijoje buvo areštuota sukčiavimu įtariamų garsių JAV ir Prancūzijos investuotojų. Didelės investicijų firmos vadovo amerikiečio Michaelo Calvey areštas supurtė Vakarų verslo sluoksnius. Privačios kompanijos „Baring Vostok“ įkūrėjas M. Calvey su keliais kitais įtariamaisiais laikomas tardymo izoliatoriuje viename Maskvos kalėjimų. Jie kaltinami išvilioję iš banko „Vostočnyj bank“ mažiausiai 2,5 mlrd. rublių (33,4 mln. eurų). M. Calvey neigė padaręs ką nors neteisėta ir bylą aiškina akcininkų ginču. Susiję straipsniai: Putinas: Rusija kuria naują hipergarsinę raketą „Cirkon“, galės smogti tiek jūrų, tiek sausumos taikiniams Putinas įspėjo dėl raketų Europoje: imsimės priemonių ne tik prieš teritorijas, kur jos dislokuotos Jis buvo areštuotas tą pačią dieną, kai Rusijos Sočio kurorte prie Juodosios jūros surengtame dideliame ekonomikos forume dalyvavo garsūs verslininkai. Forume buvo garsiai skelbiama, kad Rusija yra atvira investicijoms. Verslo lyderiai sakė nuogąstaujantys, kad minima byla labai pakenks investiciniam klimatui, kurį ir taip temdo korupcija bei nepriklausomų teismų nebuvimas. Tai naujausia iš ilgos virtinės bylų, kuriose garsūs verslininkai kaltinami nusikaltimais iš komercinių ar politinių paskatų, tačiau šiose bylose retai figūruodavo užsieniečiai. V. Putinas reguliariai pabrėžia, kad kompanijos neturėtų jaustis persekiojamos, o ekonominių bylų įtariamieji neturėtų būti siunčiami į tardymo izoliatorių. Trečiadienį prezidentas pažymėjo, kad „jau atkreipė į tai dėmesį savo ankstesnėse kalbose“, bet „padėtis nelabai pasikeitė“.

