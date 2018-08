Neskaitant reguliarių kreipimųsi, skirtų šventėms ar rinkimams, anksčiau V. Putinas tokį formatą rinkdavosi tik tuomet, kai reaguodavo į tokius neigiamus įvykius, kaip teroristiniai aktai.

Tačiau praeityje žadėjusio nedidinti pensinio amžiaus V. Putino reitingai smuko nuo 80 proc. gegužę iki 64 proc. liepą, rodo valstybinio Viešosios nuomonės tyrimų centro (VCIOM) apklausos rezultatai. Analitikai spėja, kad tai ir tapo reto kreipimosi per televiziją priežastimi.

„Kreipiuosi į jus tiesiogiai, kad pasidalyčiau savo nuomone apie pensijų reformą. 25 – 27 metų, kai galima kurti šeimas, susilaukti ir auginti vaikus, pas mus vis mažiau piliečių, negu galėtų ir turėtų būti. Taip yra dėl didelių demografinių nuostolių, kuriuos patyrėme per Didįjį Tėvynės karą“, – kreipimesi per televiziją trečiadienį kalbėjo V. Putinas.

Putin's government announced a rise in the pension age on the first day of the World Cup. Protests took place, his rating fell, and the Kremlin started to get cold feet. And now we have a live televised address on what he plans to do pic.twitter.com/Tv0ldqX0U5

