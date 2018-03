Putinas pademonstravo naujausios ginkluotės bandymus: niekas kitas „tokio ginklo neturi“

Pranešimas pirmą kartą skambėjo ne Georgijaus salėje, o Manieže.

Pirmojoje V. Putino metinio pranešimo dalyje dėmesys buvo skiriamas paprastiems kasdieniams rusų rūpesčiams. Jis žadėjo daugiau lėšų skirti keliams, teigė, kad mokytojai nusipelnė geresnių algų, o atokiose srityse gyvenantiems žmonėms turėtų būti gerinamos galimybės pasinaudoti medicinos paslaugomis. Tačiau daugiausiai dėmesio jis skyrė naujausios ginkluotės demonstravimui.

V. Putinas paskelbė, kad Rusija sėkmingai baigė hipergarsinio aviacijos ir itin tiksliai nutaikomų raketų komplekso bandymus ir jau priėmė jį ginkluotę.

„Šiuolaikinių ginkluotės sistemų kūrimo svarbiausiu etapu tapo itin tiksliai nutaikomo hipergarsinio aviacijos raketų komplekso sukūrimas. Tikriausiai jau supratote, kad jis neturi analogų pasaulyje. Jo bandymai sėkmingai baigti“, - sakydamas metinę kalbą parlamento aukštiesiems rūmams pareiškė V. Putinas.

Metiniame pranešime išsakyti V. Putino pažadai suvokiami kaip jo vizija kitai kadencijai. Net neabejojama, kad kovo 18 dieną vyksiančius Rusijos prezidento rinkimus laimės beveik du dešimtmečius valdžioje esantis V. Putinas, kuris ėjo tai Rusijos prezidento, tai ministro pirmininko pareigas. Rinkimuose jis susirungs su septyniais kitais kandidatais, tačiau nesitikima, kad kuris nors iš jų sulauks didelio palaikymo.

Kalbėdamas prezidentas taip pat pabrėžė būtinybę daugiau dėmesio skirti siekiams įveikti šalyje skurdą, nes šiuo metu 20 mln. rusų gyvena žemiau skurdo ribos. V. Putino teigimu, taip pat reikia imtis veiksmų, siekiant tobulinti sveikatos priežiūros sistemą.

Putino pažadai

11.05 val. „Ši žinutė išskiria ypatinga svarba, kai pasirinkimo reikšmė, kiekvieno žingsnio ir poelgio svoris yra labai didelis. Jie apibrėžia šalies likimą dešimtmečiams į priekį“, – savo pranešimą pradėjo V. Putinas.

Rusijos prezidentas šalies sugebėjimą reaguoti į technologijų revoliucijos iššūkius ketvirtadienį pavadino itin svarbiu jos saugumui ir suvereniteto išsaugojimui.

„Šia prasme ateinantys keleri metai bus lemiami šalies ateičiai. Tai, ką dabar pasakysiu, absoliučiai nesusiję su vidaus politikos ciklu ir prezidento rinkimais. Kas bebūtų išrinktas prezidentu, kiekvienas Rusijos pilietis turi suprasti, kas vyksta pasaulyje, su kokiais iššūkiais susiduriame“, – pabrėžė V. Putinas, sakydamas metinį pranešimą Federaliniam Susirinkimui.

Jis paaiškino, kad „technologinių permainų greitis sparčiai auga, staigiai kyla aukštyn (ir) tas, kas sugebės pasinaudoti šia technologijų banga, išsiverš toli į priekį, (o) tuos, kas nesugebės to padaryti, ji užlies, paskandins“.

„Technologinis atsilikimas, priklausomybė reiškia šalies saugumo ir ekonominių galimybių sumažėjimą. O galiausiai – suvereniteto praradimą. Būtent tokie ... yra reikalai“, – pabrėžė V. Putinas.

Putinas negaluoja

11.10 val. Akivaizdžiai matyti, kad V. Putinas negaluoja – kalbėdamas jis vis išsitraukia nosinę ir valosi nosį, bando atsikosėti. Neseniai pasirodė informacijos, kad prezidentas peršalo.

Prezidentui skaitant metinį pranešimą, V. Putinui kaip reikiant trukdė kosulys, kuris užpildė praktiškai visas pauzes.

Ir, žinoma, publikos aplodismentai, lydėję kai kuriuos jo teiginius. Didžiausią ažiotažą sukėlė V. Putino išsakytas savotiškas anonsas – esą jau greitai bus atidarytas Krymo tiltas.

Šią informaciją jam pasakyti pavyko tik trečiu bandymu.

11.18 val. V. Putinas taip pat akcentavo, kad Rusija neturėtų „savo galios priimti kaip savaime suprantamo dalyko“.

„Neturime jokios teisės niekais paversti taip sunkiai pasiektą stabilumą. Ypač tuo metu, kai turime neišspręstų rimtų problemų“, – teigė jis.

„Šiuo metu Rusija yra viena iš lyderiaujančių valstybių, turinti galingą tiek užsienio ekonomikos, tiek gynybos potencialą. Deja, mums dar nepavyko pasiekti vienos itin svarbios užduoties – užtikrinti šalies žmonių gyvenimo kokybę, dar nepadarėme visko, ką turėtume. Turime tai padaryti ir padarysime“, – sakė V. Putinas.

11.20 val. Anot V. Putino, žmonių gyvenimo kokybę pagerinti padės technologijų vystymasis.

„Artimiausi metai bus gyvybiškai svarbūs šalies ateičiai. Noriu pabrėžti – gyvybiškai svarbūs“, – sakė V. Putinas. Rusijos prezidentas sako, kad tai nutiks nepriklausomai nuo to, kas bus išrinktas šalies prezidentu.

„Technologinis progresas nori nenori veda prie žmogiškojo kapitalo nuvertėjimo“, – teigia jis.

„Esame pasiruošę neišvengiamam proveržiui“, – kalba V. Putinas ir negaili gerų žodžių „mūsų talentingai ir kūrybingai tautai“.

11.30 val. Tolimesniam vystymuisi, anot prezidento, būtina „priimti seniai laukiančius, sudėtingus sprendimus, atsisakyti visko, kas žmonėms trukdo save realizuoti, ir parodyti ryžtą imtis sunkaus ir iniciatyvaus darbo“.

Toliau V. Putinas kalbėjo apie demografines problemas. Didelių aplodismentų sulaukė V. Putino žodžiai, kad reikia didinti gimstamumą.

V. Putinas metinėje savo kalboje Maskvoje žadėjo per artimiausius 6 metus šalyje dvigubai sumažinti žemiau skurdo ribos gyvenančių rusų skaičių, rašo BBC.

„Kiekvienas žmogus mums rūpi“, – tikino prezidentas.

Kalboje V. Putinas pažymėjo, kad 2000-aisiais, kai jis tapo Rusijos lyderiu, žemiau skurdo ribos Rusijoje gyveno 42 mln. žmonių. Dabar šis skaičius siekia apie 20 mln., bet šis skaičius, anot V. Putino, vis dar yra per didelis ir turėtų kristi perpus.

„Mes per artėjantį dešimtmetį turime įvykdyti vieną didžiausių užduočių - užtikrinti stabilų, ilgalaikį darbo užmokesčio augimą bei, per artimiausius šešerius metus, bent jau dvigubai sumažinti žemiau skurdo ribos gyvenančių žmonių skaičių“, – sakė V. Putinas.

Jis pažymėjo, kad per artimiausius 10 metų Rusijai bus labai svarbu užtikrinti stabilų populiacijos augimą, norint, kad šaliai užtektų darbo jėgos.

„2017-aisiais dirbančiųjų populiacija sumažėjo beveik 1 mln. žmonių. Ši tendencija tęsis artimiausiais metais, kas gali pastebimai apriboti ekonomikos augimą, nes paprasčiausiai trūks darbo jėgos. Būtina užtikrinti stabilų ir natūralų Rusijos populiacijos augimą per sekantį dešimtmetį“, – pabrėžė V. Putinas.

„Iš viso, į demografinio vystymosi priemones per artimiausius šešerius metus reikia investuoti 3,4 trln. rublių, siekiant apsaugoti motinystę ir vaikystę. Tai yra 40 proc. daugiau, nei investavome per šešerius metus iki šiol“, – kalbėjo prezidentas.

11.35 val. Kaip ir sakė ekspertai, metinis kreipimasis – iš esmės ne kas kita, o rinkiminė V. Putino programa.

„Siūlau ryžtingai imtis didelio masto Rusijos vystymosi programos įgyvendinimo ir per ateinančius šešerius metus mažų mažiausiai padvigubinti jai skiriamas išlaidas“, – toliau kalbėjo V. Putinas.

V. Putinas kalbėjo ir apie būtinybę per ateinančius šešerius metus padvigubinti išlaidas naujų kelių statyboms – iki 11 trilijonų rublių.

Paskui Rusijos prezidentas kalbėjo apie konteinerių tranzitą ir uostų veiklą, kuri žlugus Sovietų Sąjungai sumenko, o dabar pagaliau 2017 metais pasiekė rekordinių rezultatų. V. Putino metiniame pranešime šį kartą kaip niekad gausu palyginimų su Sovietų Sąjunga.

11.40 val. Toliau V. Putinas kalbėjo ir apie ekologines problemas.

11.50 val. V. Putinas kalbėjo apie švietimo klausimus ir palaikymo talentingiems moksleiviams ir mokytojams bei mokyklų direktoriams svarbą. Tuo metu prezidentui atnešta nauja stiklinė vandens.

12.05 val. Toliau V. Putinas kalbėjo apie infliaciją. Infliacija „šiandien nedidelė, bet reikia dar mažesnės“, kalbėjo V. Putinas. „Šiuo metu turime galimybę, nedidindami infliacijos, pagerinti prieigą prie kreditų. Šiuo klausimu dedu visas viltis į Rusijos centrinį banką“, – tvirtino Rusijos prezidentas.



12.08 val. Metinis pranešimas tęsiasi jau ilgiau nei valandą.

Pademonstravo naujausios ginkluotės bandymus

12.12 val. Pereita prie saugumo klausimų, tiksliau – Rusijos operacijos „Sirijoje sėkmės, kurią užtikrino nauja karinė technika“.

„Pasiektas pastebimas progresas aviacijoje, išaugo pagal sutartį tarnaujančių karių skaičius“, – kalbėjo prezidentas.

V. Putinas pareiškė, kad Rusijos operacijos Sirijoje, kuriomis siekiama padėti Basharo al-Assado vyriausybei kovoje su sukilėliais, parodė padidėjusius Rusijos gynybos pajėgumus, informuoja transliuotojas BBC.

„Visas pasaulis dabar žino modernių Rusijos ginklų pavadinimus“, – sakė V. Putinas ir pridūrė, kad visos Rusijos pastangos stiprinti „savo gynybinius pajėgumus dedamos atsižvelgiant į tarptautinius susitarimus ir Maskva nepažeidžia jokių susitarimų“.

Pereinama prie naujausių priešraketinės gynybos sistemų, kurios, anot V. Putino, kuriamos kaip atsakas į Jungtinių Valstijų sistemas.

Pasak V. Putino, aplink Rusiją dislokuotos Jungtinių Valstijų priešraketinės gynybos sistemos. „Tikrai nieko čia neperdedu“, – patikino V. Putinas.

Rusija, pasak jo, priešraketinės gynybos sistemas kuria kaip atsaką į Jungtinių Valstijų pastangas.

„Kuriamas raketinis kompleksas „Sarmat“, kuris pakeist „Voevod“. „Sarmat“ raketos galimybės žymiai didesnės“, – sakė V. Putinas. Šis naujas kompleksas pristatytas specialiame filmuke, kuris parodytas didžiuliame ekrane.

Per V. Putino metinį pranešimą Federaliniam susirinkimui pirmą kartą buvo parodyti kadrai iš raketų komplekso „Sarmat“ bandymų. Valstybės vadovas pranešė, kad prasidėjo šio komplekso bandymai.

„Jokios, netgi pačios perspektyviausios priešraketinės gynybos (PRG) sistemos nėra kliūtis Rusijos raketų kompleksui „Sarmat“, - pabrėžė V. Putinas.

12.34 val. Saugumo klausimais V. Putinas jau kalba 15 minučių – žymiai ilgiau nei kitomis temomis. Kitame vaizdo įraše pademonstruota, kaip bandomos naujausios branduolinės platformos.

12.39 val. „Tokia ginkluotė suteikia pranašumą bet kurioje karinėje kovoje“, – tvirtino Rusijos prezidentas.

Ekranuose buvo demonstruojamas aviacinis raketinis kompleksas „Kinžal“.

„Ir tai dar ne viskas“, – pareiškė V. Putinas.

„Mūsų niekas neklausė. Su mumis niekas iš esmės nenorėjo kalbėtis. Paklausykite dabar“, – pompastiškai pasakė V. Putinas.

Klausytojai pradėjo ploti atsistoję.

12.52 val. Dar viename vaizdo įraše demonstruota, kaip naudojamas strateginės paskirties raketų kompleksas „Avangard“, kuris, pasak V. Putino, tarsi „ugnies kamuolys“ gali sunaikinti taikinius iš kosmoso“.

V. Putinas įspėja, kad visa tai jau yra sukurta ir gerai veikia.

Rusija sėkmingai baigė hipergarsinio aviacijos ir itin tiksliai nutaikomų raketų komplekso bandymus ir jau priėmė jį į ginkluotę, paskelbė V. Putinas.

„Šiuolaikinių ginkluotės sistemų kūrimo svarbiausiu etapu tapo itin tiksliai nutaikomo hipergarsinio aviacijos raketų komplekso sukūrimas. Tikriausiai jau supratote, kad jis neturi analogų pasaulyje. Jo bandymai sėkmingai baigti“, – sakydamas metinę kalbą parlamento aukštiesiems rūmams pareiškė V. Putinas.

„Dar daugiau, nuo praeitų metų gruodžio 1 dienos pradėtas šio komplekso bandomasis kovinis budėjimas Pietų karinės apygardos aerodromuose“, – pridūrė prezidentas.

Valstybės vadovas sakė, kad itin dideliu greičiu galintis skristi lėktuvas nešėjas galėtų per kelias minutes nugabenti raketą į paleidimo vietą. Be to, šio komplekso raketos gali skristi 10 kartų didesniu negu garso greičiu ir manevruoti viso skrydžio metu.

V. Putinas pažymėjo, kad šios charakteristikos užtikrina, jog naujasis kompleksas galėtų įveikti visas egzistuojančias ir kuriamas priešlėktuvinės bei priešraketinės gynybos sistemas.

Prezidentas pridūrė, kad naujoji sistema galėtų smogti taikiniams esantiems toliau kaip už 2 000 km ir nešti branduolines arba įprastas kovines galvutes.

„Tokio ginklo turėjimas, be abejo, suteikia rimtą pranašumą ginkluotos kovos srityje. Jo galia ir pajėgumai, pasak karinių ekspertų, gali būti milžiniški. Greitai (naujosios raketos) taps nepažeidžiamos dabartinių priešlėktuvinės ir priešraketinės gynybos sistemų, kadangi raketų gaudyklės jų tiesiog nepavys“, – tęsė V. Putinas.

13.00 val. V. Putinas pareiškė, kad tai dar ne visi pokyčiai ginkluotės srityje. „Bet kol kas apie tai pakaks“, – sakė V. Putinas.

Prezidentas pareiškė, kad Rusijoje jau sukurta ir išbandyta nauja sparnuotoji raketa su energiniu branduoliniu įtaisu. Naujoji raketa pasižymi neribotu veikimo nuotoliu ir nenuspėjama skrydžio trajektorija.

„Niekas kitas tokio ginklo kol kas neturi“, - pareiškė V. Putinas.

O kai jis atsiras, „mūsų vaikinai sugalvos kažką nauja“, pridūrė prezidentas.

Pavadinimo naujoji raketa dar neturi, ir V. Putinas pasiūlė pavadinimo variantus siūlyti Gynybos ministerijai.

Po visos ginkluotės demonstravimo V. Putinas pareiškė, kad Rusija niekam grėsmės nekelia.

„Mes nieko ginklu nežadame iš nieko atiminėti, mes patys viską turime“, – pareiškė V. Putinas.

Rusija suinteresuota partneriškais santykiais su Jungtinėmis Valstijomis ir Europos Sąjunga, ketvirtadienį pareiškė V. Putinas.

„Mes suinteresuoti normaliu konstruktyviu bendravimu su JAV ir Europos Sąjunga. Tikimės, kad viršų paims sveikas protas ir mūsų partneriai pasirinks garbingą, lygiateisišką bendradabiavimą“, – sakydamas metinį pranešimą Federaliniam Susirinkimui pareiškė V. Putinas.

„Net jeigu mūsų pozicijos kai kur nesutampa, vis tiek liekame partneriai, todėl kad drauge turime atsakyti už sudėtingiausius iššūkius, užtikrinti visuotinį saugumą, kurti pasaulio, kuriame aktyviai didėja integracinių procesų dinamika, ateitį“, – pabrėžė Rusijos vadovas.

Jis taip pat sakė, kad Rusija drauge su partneriais Eurazijos Ekonominėje Sąjungoje ketina „paversti ją pasauliniu mastu konkurencingu integraciniu susivienijimu“.

13.20 val. V. Putinas pareiškė, kad viskas, ką jis pasakė per savo metinį pranešimą Federaliniam susirinkimui, „nėra blefas“.

Kalbėdamas prieš Federalinį susirinkimą, prezidentas V. Putinas pareiškė, kad viskas, ką pasakė per savo metinį pranešimą, „nėra blefas“. Jis paragino „nesiūbuoti valties, pavadintos Žemės planetos vardu“.

Prezidento teigimu, „sulaikyti Rusijos nepavyko“, įskaitant bandymus tai padaryti sankcijomis ir apribojimais.

Savo kalboje jis taip pat įspėjo dėl pasekmių, kurias sukeltų branduolinio ginklo panaudojimas prieš Rusiją.

„Bet kokį branduolinio ginklo panaudojimą prieš Rusiją – mažo, vidutinio ir bet kokio kito galingumo – traktuosime kaip branduolinį puolimą. Mūsų atsakas bus staigus ir su visomis išplaukiančiomis pasekmėmis“, – teigė V. Putinas.

13.25 val. V. Putino metinis pranešimas truko 1 val. 57 min.

Ši kalba yra paskutinė prieš rinkimus, vyksiančius po 17 dienų, kuriuose V. Putinas, neabejojama, iškovos ketvirtą kadenciją prezidento poste. Šioje kalboje jis išdėsto savo pagrindines ketvirtosios kadencijos politikos gaires.

Prezidento rinkimai Rusijoje vyks kovo 18 dieną. Juose dalyvauti uždrausta opozicijos lyderiui Aleksėjui Navalnui.

Ekspertų spėjimai

Prieš V. Putino kalbą prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad ligšiolinio darbo įvertinimus ir ateities perspektyvas, apie kuriuos bus užsiminta, derėtų laikyti V. Putino prezidento rinkimų (įvyksiančių kovo 18 d.) programos dalimi.

Bent kiek atskleisti kalbos turinio D. Peskovas nesutiko.

„Niekada nebūna jokių anonsų. Nebus jų ir šį kartą. Kreipimasis, žinoma, palies kuo įvairiausius klausimus, susijusius tiek su ekonomika, tiek su ateities vystymosi perspektyvomis. Į detales kol kas gilintis neketiname“, – sakė D. Peskovas.

Kreipimasis į Rusijos Federacijos Federalinį Susirinkimą, kaip vyriausybės vadovo bendravimo su parlamentu forma, numatytas Rusijos Federacijos konstitucijoje.

Šiame tiek politiškai, tiek teisiškai reikšmingame programiniame dokumente prezidentas paprastai išreiškia savo požiūrį į konkrečiu metu šalyje susiklosčiusią situaciją, taip pat nurodo, jo nuomone, galimas vystymosi kryptis vidaus ir užsienio politikos srityse.

Šįkart V. Putinas išsakė savo viziją, susijusią su ateinančia, jau ketvirta, prezidentavimo kadencija.

Ekspertai spėjo, kad V. Putino metiniame pranešime daugiausia dėmesio bus skiriama šalies vidaus klausimams, švietimo bei sveikatos sistemos gerinimui, mokesčių ir teismų reformoms bei skurdo mažinimui.

Pasak apžvalgininkų, Rusijos prezidentas metinėje kalboje turėtų pateikti ateinančių 6 metų politines gaires.

Šiais metais pranešimą V. Putinas skaito vėliau. Ekspertai teigia, kad tam įtakos turėjo kovo viduryje vyksiantys prezidento rinkimai. Apklausos rodo, kad Vladimirą Putiną šiuo metu palaiko 70 procentų rinkėjų.

Prezidento rinkimai Rusijoje vyks kovo 18 dieną.

Juose dalyvauti uždrausta opozicijos lyderiui Aleksėjui Navalnui. Bent jau formaliai V. Putinui rinkimuose iššūkį mes opozicijos kandidatė, buvusi televizijos žvaigždė Ksenija Sobčak, komunistų partijos kandidatas Pavelas Grudininas, partijos „Yabloko“ lyderis Grigorijus Jevlinskis, etatinis rinkimų dalyvis iš nacionalistinės liberaldemokratų partijos Vladimiras Žirinovskis bei keli kiti kandidatai.