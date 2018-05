„Ne, žinoma. Žinoma, ne“, – tikino jis per Sankt Peterburge vykstantį Tarptautinį ekonomikos forumą, atsakydamas į plenarinio posėdžio vedėjo klausimą, ar raketa, 2014-ųjų vasarą pataikiusi į MH17 reiso lėktuvą „Boing“, buvo atgabenta iš Rusijos. Rusijos lyderis vėl pabrėžė, kad katastrofos tyrimas nekelia pasitikėjimo. „Kartoju, ten yra keletas versijų, įskaitant Ukrainos kariuomenės raketos versiją, ir lėktuvo, ir taip toliau. Tačiau nėra nieko, kas mus įtikintų kalbant apie galutines išvadas. Ir to nebus mums nedalyvaujant šiame tyrime“, – pareiškė V. Putinas. Ketvirtadienį tarptautinių tyrėjų grupė paskelbė, kad 2014-ųjų liepą virš Donecko srities į civilinį lėktuvą palesta raketa buvo atgabenta iš karinio padalinio Kurske. Susiję straipsniai: JAV pritaria Nyderlandų ir Australijos išvadoms dėl Maskvos atsakomybės už MH17 numušimą Tyrėjai: MH17 lėktuvas buvo numuštas virš Ukrainos rusų kariškių raketa Rusijos kariuomenė savo ruožtu pareiškė, jog Maskva pateikė įrodymų, kad lėktuvą numušė Ukraina. „Bendradarbiaudama su Nyderlandų teisėsaugos institucijomis Rusija pateikė išsamių įrodymų, be kita ko, patvirtintų natūriniais bandymais, vienareikšmiškai rodančių, kad prie Nyderlandų keleivinio lėktuvo „Boeing“ sunaikinimo Ukrainos oro erdvėje prisidėjo būtent Ukrainos zenitinio raketų kompleksas BUK“, – nurodė Rusijos gynybos ministerija. Tuo tarpu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį pareiškė, kad su savo kolega iš Nyderlandų Stefu Bloku aptarė kaltinimus Rusijai, tačiau kokių nors kaltę įrodančių faktų neišgirdo. Iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą skridęs „Malaysia Airlines“ laineris „Boeing 777“ 2014 metų liepos 17 dieną buvo numuštas virš prorusiškų separatistų kontroliuotos teritorijos Ukrainos rytinėje Donecko srityje. Visi 298 keleiviai žuvo.

