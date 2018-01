Per susitikimą su įtakingiausiais Rusijos žiniasklaidos atstovais V. Putinas sakė, kad Kim Jong Unas „yra absoliučiai kompetetingas ir jau subrendęs politikas“, kuris „išsprendė savo strateginę užduotį – jis turi branduolinę galvutę ir globalaus nuotolio raketą“. Šiuo metu, anot V. Putino, Šiaurės Korėjos lyderis „valo, švelnina, ramina situaciją“. Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Kim Jong Unas ne kartą yra kalbėję apie galintį kilti atvirą konfliktą dėl Šiaurės Korėjos branduolinio ginklavimosi ir raketų kūrimo programų. Abu jie negailėjo įžeidimų vienas kitam ir grasino niokojančiais kariniais veiksmais

