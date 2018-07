Po liepos 16-ąją Helsinkyje įvykusio jųdviejų pirmojo dvišalio susitikimo D. Trumpas pakvietė V. Putiną rudenį atvykti į Baltuosius rūmus. Iš pažiūros šilti lyderių santykiai apstulbino amerikiečių įstatymų leidėjus, nes kalbėdamas po susitikimo per bendrą spaudos konferenciją D. Trumpas atmetė JAV žvalgybos išvadas, kad Rusija kišosi į 2016 metais vykusius Amerikos prezidento rinkimus. Garbė pasakyti kalbą per abejų Kongreso rūmų posėdį neretai suteikiama į Vašingtoną atvykstantiems svarbiausiems pasaulio lyderiams. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kreipėsi į Amerikos įstatymų leidėjus šių metų pavasarį. Kalbėdamas apie V. Putiną P. Ryanas pareiškė: „Aišku, kad nesuteiksime jam kvietimo surengti bendrą posėdį. Mes tokį dalyką paliekame sąjungininkams.“

