„Šis klausimas nagrinėjamas jau daug dešimtmečių, todėl būtų naivu galvoti, kad jį galima išspręsti greitai“, – pareiškė V. Putinas po susitikimo su Japonijos vyriausybės vadovu Shinzo Abe (Šindzu Abe) Vladivastoke vykstančio ekonomikos forumo užkulisiuose. „Tačiau esame pasirengę ieškoti sprendimų, kurie būtų tinkami ir Rusijai, ir Japonijai, ir kurie būtų priimtini abiejų šalių žmonėms“, – pridūrė jis. Pasak V. Putino, Maskva ir Tokijas padarė pažangą stiprindami bendradarbiavimą ir ekonominius ryšius keturiose pietinėse Kurilų salų grandinės salose prie šiaurinių Japonijos krantų. Šias salas Sovietų Sąjunga užėmė 1945 metais, baigiantis Antrajam pasauliniam karui, tačiau Japonija nori jas susigrąžinti. Dėl keturių salų, kurias rusai vadina Pietų Kurilais, o japonai – Šiaurinėmis Teritorijomis, šalių ginčas nesibaigia jau daugiau kaip septynis dešimtmečius. Dėl šio ginčo šalys taip ir nepasirašė taikos sutarties, formaliai užbaigsiančios karą. Po kelių Sh. Abe ir V. Putino susitikimų pastaraisiais metais tose salose buvo susitarta bendrai plėtoti žuvininkystės, turizmo ir kitus sektorius. Pernai šalys taip pat susitarė dėl galimybės japonams aplankyti Kuriluose palaidotų savo artimųjų kapus. „Esu tikras, kad po šio vizito mūsų dvišaliai santykiai sulauks naujo postūmio“, – sakė V. Putinas. Prieš išvykdamas į Vladivostoką Japonijos premjeras sakė besitikintis „padaryti pažangos sprendžiant teritorinį ginčą ir sudarant taikos sutartį“. Sh. Abe Rusijos prezidentui pirmadienį sakė, kad Maskva ir Tokijas „susidūrė su sunkia užduotimi“, tačiau abu lyderiai esą yra įsitikinę, kad derybos vyks toliau. Jiedu taip pat patvirtino, kad V. Putinas kitąmet vyks oficialaus vizito į Japoniją.

