„Putinas – kvailys“: JAV leidinys gavo tūkstančių rusų karių skambučių įrašus

Laikraščio žurnalistai patvirtino skambučių autentiškumą, sulyginę telefono numerius su pokalbių programėlių ir socialinių tinklų profiliais bei iš duomenų bazių nutekinta informacija. Pasitaikė atvejų, kai kareiviai nurodydavo savo vardus ar dalinių numerius, o vienas karys ir jo draugė patvirtino savo tapatybes pokalbio su „The New York Times“ metu.

Apie ką kalbėjo kareiviai?

Apie nuostolius: „Mūsų priešakyje buvo dach*** desantininkų, juos visus iš priekio ištaškė“; „Vien mano pulke trečdalis (žuvo)“; „60 proc. pulko jau nebėra“; „Iš mano Kostromos pulko nieko nebeliko“; „Buvo 400 desantininkų, išgyveno vos 38. Nes mūsų vadovybė kareivius tiesiog pasiuntė į skerdynes.“

331-ojo oro desanto pulko kariai sakė, kad buvo sunaikintas visas antrasis batalionas (600 kareivių). Taip pat telefonu, kuriuo naudojosi šio pulko nariai, kareivis Semionas nurodė, kad žuvo trečdalis jo padalinio. Nikita, 656-ojo Nacionalinės gvardijos pulko kareivis, savo merginai papasakojo, kad pateko į pasalą ir kad žuvo 90 jo pulko narių. Dar vienas kariškis papasakojo apie karstus su 400 desantininkų kūnais.

Apie taikių gyventojų žudynes. Telefoninių pokalbių metu kareiviai sakė, kad palei kelius guli nužudytų civilių kūnai. Kai kurie kariai išsamiai apibūdindavo padarytus karo nusikaltimus.

„Mes juos sulaikėme, išrengėme nuogai apžiūrėjome visus rūbus. Jeigu juos paleisime, gali išduoti mūsų pozicijas. Priėmėme sprendimą tiesiog nušauti. Net jeigu paimtume į nelaisvę, reikėtų jais rūpintis, maitinti. O maisto turime ne per daugiausiai“, – savo merginai pasakojo kareivis Sergejus. Vėliau jis savo mamai sakė, kad miške, netoli divizijos štabo, matė civilius drabužius vilkinčių „lavonų jūrą“. Be to, jis paminėjo įsakymą „žudyti visus, kuriuos matai“, ir kūnus gabenti į mišką, nes civiliai gali perduoti informaciją apie Rusijos kareivių pozicijas.



Apie marodieriavimą. Kai kurie kareiviai aptarinėjo, kaip iš ukrainiečių pavogtus vertingus daiktus parveš namo. „Ieškok buto kur nors Orenburge. Užėjome į namą, su Miša raktu atidarėme seifą... Radome 5,2 [mln. rublių]“, – sutuoktinei pranešė medikas Aleksandras iš 237-ojo pulko. „Kokio televizoriaus nori: LG ar „Samsung“?“ – savo merginos klausė Sergejus.

Ne visi kareiviai pateisino marodieriavimą. „Jie bl*** laukiniai, viską iš ten tempia na***… Televizorius, mėsmales, akumuliatorinius suktuvus, kažkokius lagaminus“, – teigė Jevgenijus.

Apie betvarkę armijoje. Jau kovo mėnesį Rusijos kareivai ir Nacionalinės gvardijos kovotojai kalbėdami su artimaisiais minėjo žemą kovinę dvasią, problemas dėl įrangos ir prastą vadovavimą.

„Putinas – kvailys, nori užimti Kyjivą, o mums to padaryti niekaip nepavyks“; „Jie norėjo užimti staigiai, bet staigiai nė velnio neišėjo“; „Mus apšaudė savi, galvojo, kad mes chocholai, manėm, kad mums pi***“, – kalbėjo kareiviai, kol V. Putinas tvirtino, kad „specialioji operacija“ vyksta pagal planą.

Vienas kareivis savo mamai papasakojo, kaip įsitikino, kad Maskva užpuolė Ukrainą remdamasi apgaulinga dingstimi: „Mama, nė vieno fašisto čia taip ir nepamatėme. Šis karas iš piršto laužtas, jo nereikėjo. Atvažiavome ir pamatėme, kad žmonės normaliai gyvena. Visai panašiai kaip Rusijoje. Dabar jie gyvena rūsiuose.“ Mama pareiškė, kad „negalima taip vienašališkai“ kalbėti.