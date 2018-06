„Prezidentas priims Boltoną Kremliuje“, – žurnalistams sakė V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas. „Šios derybos įvyks šiandien“, – teigė jis. Prezidento D. Trumpo patarėjas taip pat turi susitikti su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu ir Rusijos saugumo tarybos nariais. J. Boltono vizito tikslas yra aptarti JAV ir Rusijos viršūnių susitikimo, kuris galėtų įvykti kitą mėnesį, idėją. Tačiau per trečiadienio konferencinį pokalbį su žurnalistais D. Peskovas atsisakė aptarinėti galimo Rusijos ir JAV lyderių susitikimo detales. Susiję straipsniai: JAV ir Kinijos gynybos vadai nepaisydami įtampos kalba apie bendradarbiavimą Italijos premjeras: sankcijos Rusijai negali būti pratęstos automatiškai Jis sakė, kad per V. Putino susitikimą su J. Boltonu bus aptarta dvišalių santykių „liūdna būklė“ ir svarbiausi tarptautiniai klausimai. Planuojama, kad liepos 11-12 dienomis D. Trumpas Briuselyje dalyvaus NATO viršūnių susitikime, o liepos 13-ąją nuvyks į Didžiąją Britaniją susitikti su ministre pirmininke Theresa May ir karaliene Elizabeth II. Anksčiau šį mėnesį V. Putinas sakė, kad yra pasirengęs susitikti su D. Trumpu, kai tik Vašingtonas uždegs tam žalią šviesą, ir pridūrė, kad susitikimas galėtų įvykti Vienoje. JAV laikraštis „The Politico“ šią savaitę pranešė, kad JAV prezidento ir Rusijos prezidento susitikimas gali įvykti Helsinkyje, o ne Vienoje. Suomija pasirengusi pasiūlyti savo paslaugas dėl Rusijos ir JAV prezidentų susitikimo organizavimo jos teritorijoje, sakė suomių prezidentas Sauli Niinisto. „Daug žiniasklaidos priemonių paprašė pakomentuoti „The Politico“ naujieną apie galimą Trumpo ir Putino susitikimą Suomijoje. Respublikos prezidentas pakomentavo: „Suomija visuomet pasirengusi pasiūlyti geras paslaugas, jei jų paprašoma“. Kitų komentarų šiuo metu nėra“, – antradienį vakare nurodė prezidentūros kanceliarija. Įtampa tarp Vašingtono ir Maskvos kilo Jungtinėse Valstijose prasidėjus tyrimui dėl įtariamo Rusijos kišimosi į JAV 2016 metų prezidento rinkimus ir galimo susimokymo su D. Trumpo kampanija. Įtampą padidino buvusio rusų šnipo apnuodijimas Britanijoje. Praėjusį kartą V. Putino ir D. Trumpo susitikimas įvyko 2017 lapkritį Vietname, per Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo viršūnių susitikimą.

