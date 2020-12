2020 metai – vieni sunkiausių V. Putinui per visus tuos dvidešimt metų, kuriuos jau praleido valdžioje: kaip ir daugumai šalių, Rusijai skaudžiai smogė naujojo koronaviruso pandemija, ekonomika susidūrė su rimtais iššūkiais. Konstituciniai pokyčiai, leisiantis V. Putinui valdžioje pasilikti dar daug metų, užtraukė kritikų pyktį. Jie tvirtina, kad tai, kas vyksta, yra akiplėšiškas pasityčiojimas iš Rusijos demokratijos.

Spaudos konerencija prasidėjo 12 valandą (11 val. Lietuvos laiku), atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atrenka, kas galės pateikti savo klausimą.

Klausia Liudmila Šerbakova iš Magadano: „Metai buvo blogi, o gal nutiko kas gero?“. V. Putinas kalbėjo apie pandemiją – karantiną, gamybos trukdžius, sumenkusias pajamas: „Bet vis dėl to norėčiau atkreipti dėmesį: nors problemų daug ir labai rimtų, mes jas sutikome narsiai. Iš dalies netgi susitvarkėme geriau nei kitos šalys, besigiriančios stipria ekonomika“.

Vėliau kalba pasisuko apie šalies vidaus reikalus ir atlyginimas. V. Putinas prašė žmonių nepykti, jei algų prieaugis neatitinka jų lūkesčių.

Vladimiro Putino spaudos konferencija © Itar-Tass / Scanpix

Realus uždarbis, viliasi V. Putinas, per metus išaugo 1, 5 proc. Be to, prezidentas prašė šalies žmonių nepykti, jeigu toks augimas neatitinka jų lūkesčių, o realios pajamos mažėja. V. Putinas sakė, kad Rusija mažina priklausomybę nuo naftos: „Tie, kas mus laiko degaline, neturi jam įrodymų“.

Toliau sekė televizijos kanalo „Rossija“ klausimas: kaip sekasi šalies sveikatos priežiūros sistemai tvarkytis su krūviu? V. Putinas atsakė: „Tam, kas vyksta, nebuvo pasirengusi nė viena pasaulio sveikatos priežiūros sistema“. Prezidentas kiek susipainiojo skaičiuose: iš pradžių sakė 95 mln. lovų, tada 177 tūkst., o galiausiai 277 tūkst.: „Vis dėl to skaičiuojame tūkstančiais“. Dabar, anot Rusijos prezidento, sveikatos priežiūros sistema susiduria su logistikos problemomis, bet vaistų gamyba nesutrikusi. Vakciną Rusija pagamino pirmoji – gerą, veiksmingą: „Problemų netrūksta, bet iš esmės sveikatos priežiūros sistema sureagavo adekvačiai“.

Sekė klausimas apie dukrą, buvusį žentą ir Navalno apnuodijimą. Atsakymas: „Tokios istorijos sklando, nieko naujo nepasakysiu, daug prieštaravimų“.

V. Putinas A. Navalną pavadino „Berlyno klinikos pacientu“: „Kam jį nuodyti, kam jis reikalingas?“, – sakė V. Putinas. „Peskovas man tik vakar papasakojo apie paskutines naujienas. (...) Klausykite, mes puikiai suprantame, kas tai. Tai amerikiečių specialiųjų tarnybų legalizacija“. Jeigu būtų norėję, tikrai būtų A. Navalną nunuodiję, savo tezę pakartojo V. Putinas. Ir pridūrė, kad A.Navalno žmona kreipėsi į jį ir jis iš karto leido išvykti iš šalies“.

Kitas klausimas iš Novosibirsko: ar V. Putinas jau pasiskiepijo nuo naujojo koronaviruso. Atsakymas: „Visus raginu labai rimtai vertinti specialistų rekomendacijas, jie sako, kad kol kas vakcinos numatytos tam tikros amžiaus grupės piliečiams. Tokiems kaip aš vakcina kol kas nenumatyta. Todėl kol kas nesiskiepijau. Būtinai tą padarysiu, kai tik bus galima tai padaryti“.

Vladimiro Putino spaudos konferencija © Itar-Tass / Scanpix

Kitas klausimas apie žmones, dirbančius kovos su naujuoju koronavirusu „raudonojoje zonoje“, tačiau negaunančius jokių priedų (valytojus, liftininkus). Prezidentas kaip atsakymą perskaitė Riazanės srities gyventojo laišką, kuriame paliesta ta pati tema: „Gyvename nedideliame miestelyje, iki mūsų niekaip neatkeliauja vaistai, taip pat ir kompensuojami. Kodėl koronavirusu sergantys gydosi už savo pinigus, žadėjo, kad duos vaistų tiems, kam patvirtinta diagnozė, bet to nėra. Kiek žinau, pas mus gydosi savarankiškai. Kur pinigai?“. „Tai mane taip pat labai domina“, - pareiškė prezidentas.

Toliau užduotas klausimas apie koronaviruso kilmę ir kaltinimais, esą, jis buvo sukurtas dirbtinai: „Gal davėte tokią užduotį specialiosioms tarnyboms?“. V. Putinas atsakė: „Reikia ne ieškoti kaltų, o spręsti problemas. Specialiosioms tarnyboms skiriamos kitokios užduotys“.

Kitą klausimą uždavė Aleksandras Gamovas – apie gyvenimą regionuose: „Ačiū, kad mus surinkote čia ir leisite jums pasakyti tiesą. Regionuose gyventi labai sunku, skurdžiai gyvenantys žmonės skursta ir toliau. Rublis silpsta, kainos auga, auga ir mirtingumas. Kainos auga nuo rugsėjo, bet kodėl apie tai imta kalbėti tik dabar? Ar yra kokia programa, kuri padėtų Rusijai artimiausiu metu?“.

V. Putinas atsakė: „Situacija sudėtinga, jau sakiau tai“. Ir pradėjo pasakoti, kaip sunku buvo gyventi 2000 metais: „Sakote, kad taip sunku dar nebuvo? Buvo“.

Kitas klausimas iš Sankt Peterburgo, klausia Kirilas Smirnovas, jis domisi, kada bus atidarytos sienos. Sankt Peterburgas – vienas iš regionų, kur situacija su koronavirusu sudėtingiausia, ten liko vos 4 proc. koronavirusu sergantiems skirtų lovų. V. Putinas atsakė: „Ribojimai regiono viduje ir pačiame Sankt Peterburge taikomi dėl didelio sergamumo. Kai tik leis medikai, sienos bus atidarytos“.

Klausimas iš „Russkaja gazeta“ – kodėl Konstitucija keista būtent šiemet? V. Putinas aiškino apie 1993 metų Konstituciją, kuri buvo priimta kitomis sąlygomis, kai Maskvoje vyko „kariniai veiksmai“ Dabar keisti svarbiausią šalies įstatymą prireikė tam, kad jame būtų užfiksuoti valdžios įsipareigojimai, įskaitant pensijų indeksavimą. „Dabar kita situacija, pokyčiams pribręsta“, – kalbėjo V. Putinas. Apie savo kadencijų skaičiaus panaikinimą jis neužsiminė.

Kitą klausimą užduoda NTV. Užsienio politika, Vakarų partneriai: „Per pastaruosius ketverius metus iš užsienio lyderių kuris buvo patogiausias ir kuris sudėtingiausias derybų partneris? Taip pat ir klausimas apie „Šiaurės srautą 2“ ir jo perspektyvas.

„Kalbant apie patogius, malonius ir nemalonius derybų partnerius, tai tokių nėra. Visi žmonės labai išsilavinę, labai puikiai pasirengę. Neskirstau jų į gerus ir blogus, dirbu su visais turėdamas tikslą – maksimaliai palankų rezultatą Rusijai“, – atsakė V. Putinas. Apie Turkijos prezidentą Erdoganą: „Tai žodžio žmogus, vyras, kuris į vatą nevynioja“. Apie „Šiaurės srautą 2“: „Liko dar nutiesti 165 kilometrus, jis praktiškai baigtas. Manau, kad darbus baigsime“.