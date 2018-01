Anot V. Putino, komunistinė ideologija artima krikščionybei, nes abiejų jų vertybės – laisvė, lygybė, brolybė, teisingumas. „O Komunizmo statytojų kodeksas? Tai sublimacija, tai primityvi ištrauka iš Biblijos. Nieko naujo nebuvo sugalvota“, – pareiškė V. Putinas. „Leninas palaidotas mauzoliejuje – kuo tai skiriasi nuo stačiatikių, o paprastai – krikščionių šventųjų relikvijų? Man sakoma: „Ne, krikščioniškame pasaulyje tokios tradicijos nėra“. Kaip tai nėra? Nuvykite ir apžiūrėkite šventųjų relikvijas. (...). Iš esmės, nieko naujo tuometinė valdžia nesukūrė, o tik panaudojo savo ideologijai tai, ką žmonija jau seniai buvo išradusi“, – sakė V. Putinas dokumentiniame filme „Valaam“, kurio ištraukos paskelbtos televizijos „Rossija 1“ tinklapyje.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.