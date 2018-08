„Sankcijos yra bevaisiai ir beprasmiški veiksmai; ypač prieš tokią šalį kaip Rusija“, – sakė V. Putinas per bendrą spaudos konferenciją su Suomijos prezidentu Sauli Niinisto. V. Putinas išreiškė viltį, kad Vašingtonas suvoks, kad tokia jo politika esą yra neperspektyvi. „Tai priklauso ne vien nuo Jungtinių Valstijų prezidento pozicijos, tai priklauso ir nuo vadinamojo isteblišmento, valdančiosios klasės plačiąja to žodžio prasme, pozicijos. Tikiuosi, kad kada nors mūsų amerikiečiai partneriai suvoks, kad ši politika neturi perspektyvų, ir mes imsime bendradarbiauti normaliu režimu“, – sakė Rusijos prezidentas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.