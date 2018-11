Anot V. Putino, per judviejų trečiadienio susitikimą Singapūre vykstančio Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) forumo kuluaruose Sh. Abe nurodė, kad Tokijas gali atnaujinti diskusijas dėl 1956-ųjų Sovietų Sąjungos siūlymo grąžinti Japonijai dvi iš keturių ginčijamų Ramiojo vandenyno salų. Ketvirtadienį bendraudamas su žurnalistais Singapūre V. Putinas pažymėjo, jog šį klausimą būtina papildomai svarstyti, nes sovietų iniciatyvoje nepatikslinamos salų perdavimo sąlygos. SSRS Antrojo pasaulinio karo paskutinėmis dienomis užėmė keturias piečiausias Kurilų salas, kurias japonai vadina Šiaurės teritorijomis. Dėl šio ginčo abi šalys taip ir nepasirašė formalios taikos sutarties.

