Graco miesto apylinkėse, kur tuoksis užsienio reikalų ministrė Karin Kneissl (Karin Kneisl), kurios kandidatūrą iškėlė prorusiška Austrijos laisvės partija, buvo imtasi griežtų saugumo priemonių. V. Putino ir A. Merkel susitikimas turi prasidėti vėlai šeštadienį Vokietijos vyriausybės svečių namuose į šiaurę nuo Berlyno esančiame Mezeberge. Abu lyderiai ketina aptarti padėtį Ukrainoje ir Sirijoje, taip pat planus statyti Rusiją su Vokietija jungsiantį „Nord Stream 2“ dujotiekį, kuriam priešinasi JAV ir kai kurios Europos valstybės. Rusijos ir Vokietijos vadovai prieš pasitarimą planuoja padaryti pareiškimus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.