Xi Jinpingas yra vienas įtakingiausių politikų, pakviestų į Vladivostoke vykstantį Rytų ekonomikos forumą, kur daugiausia dėmesio buvo skiriama ekonominiams ryšiams su Šiaurės Korėja. Abu lyderiai rado laiko blynų kepimui „Tolimųjų Rytų gatvėje“ – parodoje, skirtoje šio regiono pasiekimams kultūros ir ekonomikos srityse pristatyti. Nuotraukose matyti, kaip mėlynas prijuostes ryšantys V. Putinas ir Xi Jinpingas pila į keptuves tešlą ir apverčia blynus, kuriuos po to paskanino ikrais ir suvalgė užgerdami taurele degtinės. Abu prezidentai anksčiau antradienį gyrė vis glaudesnius saitus tarp Maskvos ir Pekino, o Xi Jinpingas pareiškė, kad jų „draugystė nuolat stiprėja“. Tai ne pirmas kartas, kai V. Putinas ir Xi Jinpingas drauge gamino: birželį į Kiniją vizito atvykęs Rusijos lyderis iškepė kinietišką blyną, kurio Xi Jinpingas paragavo. V. Putinas ir Xi Jinpingas AFP / Scanpix

