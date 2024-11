Putinas ir Trumpas pareiškė esantys pasirengę deryboms

Neseniai pasirodžiusioje amerikiečių tiriamojo žurnalisto Bobo Woodwardo knygoje teigiama, kad per Joe Bideno prezidentavimą D. Trumpas ir V. Putinas galėjo kalbėti net septynis kartus ir kad D. Trumpas slapta išsiuntė Rusijos lyderiui tuomet negausius COVID testus. Be to, Maskva buvo apkaltinta kišimusi į 2016 m. prezidento rinkimus, kad sustiprintų D. Trumpo kampaniją prieš Hillary Clinton, nors Kremlius šiuos kaltinimus neigė.