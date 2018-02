„P. Porošenka ir V. Putinas užvakar tikrai kalbėjosi telefonu“, – pranešė jis žurnalistams trečiadienį. D. Peskovo teigimu, tas pokalbis įvyko Kijevo iniciatyva. P. Porošenka pasiūlė Rusijai savo pagalbą tiriant sekmadienį įvykusią katastrofą, kai keleivinis lėktuvas „Antonov An-148“ nukrito praėjusius vos kelioms minutėms po pakilimo iš Maskvos Domodedovo oro uosto. Visi juo skridę žmonės – 65 keleiviai ir šeši įgulos nariai – žuvo. „Ukrainos prezidentas išreiškė užuojautą Rusijos vadovui dėl išvakarėse įvykusios aviakatastrofos“, – pridūrė jis. Pasak V. Putino atstovo, P. Porošenka „sakė esąs pasirengęs sąveikauti su gamintojo fabriko linija aiškinantis aviakatastrofos priežastis“. Susiję straipsniai: Buvęs Dūmos deputatas prisiminė uždarą pasitarimą, kurio metu Putinas iškėlė Krymo aneksijos klausimą Porošenka ir Putinas kalbėjosi telefonu „Be to, buvo užsiminta apie būtinybę tęsti prieš Naujuosius metus pradėtą apsikeitimo belaisviais procesą. Tiesą sakant, prezidentai detaliau kalbėjosi šia tema“, – teigė D. Peskovas. „Taip pat dar kartą buvo akcentuota, kad būtina įgyvendinti Minsko susitarimus, ir kad jiems nėra kitų alternatyvų“, – sakė jis.

