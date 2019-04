Lyderių susitikimas prasidės nuo derybų siaurame rate. Jose dalyvaus Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas, energetikos ministras Aleksandras Novakas, ekonomikos ministras Maksimas Oreškinas ir gynybos ministras Sergejus Šoigu.

J. Ušakovas anksčiau per trumpą spaudos konferenciją Maskvoje neatmetė galimybės, kad dalis laiko derybose bus skirta pokalbiui akis į akį. „Tai daroma pačių opiausių klausimų aptarimui“, – paaiškino jis.

Viena svarbiausių derybų temų turėtų būti padėtis Sirijoje. Be kitų dalykų, lyderiai aptars, kaip įgyvendinamas memorandumas dėl padėties Idlibo provincijoje stabilizavimo, ir priemones, būtinas tame regione veikiantiems teroristinėms grupėms neutralizuoti. Be to, bus aptarti JAV planai iš dalies išvesti savo pajėgas iš Sirijos.

Pasak J. Ušakovo, prezidentai taip pat aptars politines ir diplomatines pastangas padėti Sirijai artimiausiu laiku įsteigti konstitucinį komitetą.

Prezidento padėjėjas žurnalistams sakė, kad V. Putinas ir R. T. Erdoganas taip pat aptars kontrakto parduoti Turkijai naujausių rusiškų raketinių sistemų S-400 „Triumf“ įgyvendinimą.

Kaip anksčiau pranešė naujienų agentūra „Interfax“, Turkija perka keturis S-400 divizionus; kontrakto suma yra 2,5 mlrd. JAV dolerių (2,2 mlrd. eurų). Turkijos valstybinės Anatolijos naujienų agentūros duomenimis, Ankara S-400 pristatymo tikisi šių metų liepą.

Anksčiau šią savaitę paaiškėjo, kad JAV pristabdė Turkijos aprūpinimą moderniais naikintuvais F-35 ir pareikalavo Ankaros atsisakyti pirkti rusiškas sistemas S-400.

Vėliau komentuodamas šį Vašingtono raginimą R. T. Erdoganas Rusijos pasiūlymą pavadino naudingesniu, palyginus su amerikiečių sąlygomis raketų sistemoms „Patriot“ įsigyti, ir pareiškė, kad Ankara toliau perveda pinigus už rusiškas sistemas.

J. Ušakovo teigimu, per derybas tai pat bus aptarti Rusijos ir Turkijos bendradarbiavimo prekybos ir ekonomikos srityse klausimai. Konkrečiai bus aptartas dujotiekio „TurkStream“ tiesimas.

„Iki metų pabaigos – tai gerai žinoma – planuojama pradėti dujų tiekimą šiuo nauju maršrutu“, – sakė J. Ušakovas.

Pasak jo, lyderiai aptars ir pirmosios turkų Akuju atominės elektrinės statybas.

„Šalys planuoja iškilmingą elektrinės eksploatavimo pradžią 2023 metais, kai bus minimos Turkijos Respublikos (įkūrimo) šimtosios metinės“, – pridūrė Rusijos prezidento padėjėjas.

Vėliau prie „siauro rato“ derybų dalyvių prisidės svarbūs abiejų šalių ministrai, taip pat dalyvaus rusiškų dujų eksportuotojo „Gazprom“ vadovas Aleksejus Mileris, Rusijos tiesioginių investicijų fondo generalinis direktorius Kirilas Dmitrijevas, Rusijos valstybinės branduolinės energetikos korporacijos „Rosatom“ vadovas Aleksejus Lichačiovas, Rusijos ginklų gamybos korporacijos eksporto padalinio „Rosoboroneksport“ vadovas Aleksandras Michejevas.

R. T. Erdogano vizitas bus jau trečias šiais metais. 2018–2019 metais Rusijos ir Turkijos prezidentai susitiko iš viso devynis kartus, taip pat 20 kartų bendravo telefonu.