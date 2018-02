V. Putinas, kuris su B. al Assadu buvo susitikęs pirmadienį Sočyje, JAV lyderiui pasakė, kad Damaskas pritaria parlamento ir prezidento rinkimų surengimui, paskelbė Kremlius. „Vladimiras Putinas informavo Donaldą Trumpą apie pagrindinius susitikimo su Basharu al Assadu rezultatus“, – sakoma pranešime, kuriame priduriama, kad Sirijos lyderis per susitikimą „patvirtino savo įsipareigojimą dėl politinio proceso, konstitucinės reformos ir prezidento bei parlamento rinkimų surengimo“. Pasak Baltųjų rūmų, pokalbio metu buvo aptarti Sirijos, Irano, Šiaurės Korėjos ir Ukrainos klausimai. V. Putino ir B. al Assado susitikimas buvo surengtas prieš Rusijos prezidento susitikimą su Turkijos ir Irano lyderiais svarstyti taikos proceso Sirijoje atnaujinimo. V. Putinas per susitikimą sakė, kad dvejus metus trunkanti Rusijos karinė kampanija Sirijoje artėja prie pabaigos. Toks pareiškimas buvo padarytas B. al Assado pajėgoms Sirijos rytuose atkovojus iš „Islamo valstybės“ paskutinį jos bastioną.

