Putinas: į Maskvą atvykęs Fico pateikė pasiūlymą

Be to, R. Fico kaltina Kyjivą keliant grėsmę rusiškų gamtinių dujų tiekimui Slovakijai, labai nuo jų priklausomai. Ukraina sako nepratęsianti šių metų pabaigoje pasibaigsiančios sutarties, pagal kurią rusiškos dujos tranzitu per Ukrainą tiekiamos Europai, jokia alternatyva kol kas nerasta.