Putinas griauna taikos derybų optimizmą

Iš pokalbio buvo pateikta keletas teiginių, tačiau bene svarbiausias iš jų buvo susijęs su vykstančiomis taikos derybomis ir, atrodo, kad juo buvo sudaužyta bent dalis optimizmo, susijusio su artimiausiu sėkmės scenarijumi.

„Vladimiras Putinas išdėstė savo principinius vertinimus dėl vykstančių Rusijos ir Ukrainos atstovų derybų dėl susitarimo, kuriame būtų atsižvelgta į ankstesnius Rusijos reikalavimus“, – sakoma pareiškime.

„Jis pabrėžė, kad Kijevas nerodo rimto įsipareigojimo rasti abiem pusėms priimtinus sprendimus.“

Ch. Michelis po pokalbio tviteryje rašė, kad ES smerkia Rusijos agresiją. Jis, be to, pabrėžė, kad Maskva privalo nutraukti „brolžudišką karą“ prieš Ukrainą. Jis reikalavo neatidėliotinų paliaubų ir rusų pajėgų pasitraukimo. Ch. Michelis taip pat rašė, kad turi liautis Rusijos kariuomenės vykdomas beatodairiškas civilių gyventojų apšaudymas.

Ukraina kaltina Rusiją nuo invazijos vasario 24 dieną tikslingai atakuojant civilius. Maskva tai neigia.

Antradienio vakarą Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas socialiniame tinkle parašė, kad derybos bus tęsiamos trečiadienį.

„Tęsime rytoj. Labai sudėtingas derybų procesas. Esama esminių prieštaravimų. Tačiau tikrai yra vietos kompromisui. Per pertrauką bus tęsiamas darbas pogrupiuose“, – rašo jis.

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued...