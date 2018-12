„Net išeivijoje Solženicynas niekada neleido piktai kalbėti apie savo tėvynę ir nepritarė jokioms rusofobijos apraiškoms“, – per ceremoniją Maskvoje sakė V. Putinas. Statulos, vaizduojančios barzdotą A. Solženicyną už nugaros sudėtomis rankomis, atidengimas buvo vienas iš virtinės renginių Maskvoje, skirtų jo gimimo 100-osioms metinėms. 1970-ųjų Nobelio literatūros premijos laureatas parodė „totalitarinės sistemos, kuri atnešė kančias ir didelius vargus milijonams žmonių, savybes“, sakė V. Putinas, netoliese stovint rašytojo našlei Natalijai. „Svarbiausias dalykas tas, kad Solženicyno balsas skamba toliau, kad jo mintys ir idėjos atsiliepia žmonių širdyse ir protuose“, – sakė V. Putinas. A. Solženicyno gimimo 100-osioms metinėms Maskvos valdžia taip pat parengė programėlę su „Solženicyno ekskursija“ sostinėje, o virtinė teatrų pastatė spektaklių pagal šio disidento darbus. JAV gyvenantis rašytojo sūnus Ignatas Solženicynas grįžo į Rusiją diriguoti operinio pastatymo pagal tėvo apysaką „Viena Ivano Denisovičiaus diena“ (Odin den Ivana Denisoviča) Didžiajame teatre. 8-e dešimtmetyje, po „Gulago archipelago“ (Archipelag GULAG), demaskuojančio sovietų darbo stovyklas, išleidimo Vakaruose, A. Solženicynas buvo išvarytas iš Sovietų Sąjungos. Jis ir jo šeima daugumą du dešimtmečius trukusios tremties praleido JAV, Kavendišo miestelyje Vermonto valstijoje. 10-e dešimtmetyje subyrėjus Sovietų Sąjungai, jis grįžo į Rusiją, o gyvenimo pabaigoje palaikė V. Putino valdymą. Jis mirė 2008-aisiais, būdamas 89 metų amžiaus. Tačiau kai kas kaltino V. Putino vyriausybę tęsiant sovietinį menininkų persekiojimą. Ukrainiečių kino kūrėjas Olehas Sencovas toliau laikomas Rusijos kalėjime Arktyje dėl kaltinimų terorizmu, kurie vadinami politiškai motyvuotais, o garsus rusų režisierius Kirilas Serebrenikovas yra teisiamas dėl grobstymo. Populiarus reperis „Haskis“ trumpai pasėdėjo kalėjime valdžiai taikant priemones, kurias kai kas lygina su roko muzikantų įtraukimu į „juoduosius sąrašus“ Sovietų Sąjungoje. V. Putinas ne kartą nostalgiškai kalbėjo apie sovietinius laikus, o Sovietų Sąjungos subyrėjimą yra pavadinęs didžiausia geopolitine XX amžiaus katastrofa.

