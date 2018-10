Šioje ceremonijoje taip pat dalyvaus kelių kitų valstybių vadovai, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą. „Lapkričio 11-ąją mes planuojame skristi į Paryžių. Dalyvausime ceremonijoje Eliziejaus laukuose“, – pranešė J. Ušakovas žurnalistams. V. Putinas dalyvaus Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono rengiamuose darbo pusryčiuose, o vėliau padės gėlių prie paminklo Rusijos kariams šalies sostinėje, pridūrė jis. D. Trumpas savo dalyvavimą šiame renginyje patvirtino rūgpjūčio mėnesį. JAV lyderis taip pat planavo šia proga surengti paradą Vašingtone, bet sukritikavo vietos politikus, kad šiam renginiui buvo paprašyta per daug pinigų. J. Ušakovas antradienį taip pat patvirtino, kad kitos savaitės pradžioje Maskvoje lankysis JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas, kuris susitiks su Rusijos Federacijos saugumo tarybos vadovu Nikolajumi Patruševu. Tačiau J. Boltonas su V. Putinu nepasimatys. Rusijos ir JAV prezidentų dvišalio susitikimo derinimo klausimo darbotvarkėje nėra, pareiškė J. Ušakovas. Pasak jo, V. Putino susitikimas su D. Trumpu Paryžiuje irgi nėra numatytas. Paskutinį kartą jiedu buvo susitikę liepą Helsinkyje. Po šio susitikimo D. Trumpas sulaukė griežtos kritikos už tai, kad per daug nuolaidžiavo savo Rusijos kolegai.

