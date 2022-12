Rusijos valstybinė televizija parodė, kaip V. Putinas išlipa iš lėktuvo apsnigtame Minsko oro uoste ir kaip jį šiltai pasveikina autoritarinis Baltarusijos prezidentas.

Lukashenko personally meets Putin at the airport in Minsk.

Presumably, he arrived to persuade Lukashenko about direct involvement in the war pic.twitter.com/jSW6EN8vIz

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 19, 2022