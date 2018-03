V. Putinas padėjo rožių puokštę improvizuotame memoriale prie prekybos centro „Žieminė vyšnia“ (Zimniaja višnia), kur žmonės nešė gėles, pliušinius žaislus ir žuvusiųjų nuotraukas. Prezidentas kartu su savo pavaduotoju Sibiro federalinei apygardai Sergejumi Meniaila taip pat apžiūrėjo sudegusio pastato fasadą. Gaisras „Žieminės vyšnios“ viršutiniuose aukštuose įsiplieskė sekmadienio popietę, kai šiame komplekse buvo daug žmonių, tarp jų vaikų. Kaip rodo naujausi duomenys, žuvo mažiausiai 64 žmonės, dar 12 tebėra hospitalizuoti. Vieno nukentėjusio 11-mečio būklė yra sunki, o kitų sužeistųjų – vidutinė arba lengva. Susiję straipsniai: Degančiame prekybos centre Rusijoje – tikras pragaras Tragedija Rusijos prekybos centre: aukos skaičiuojamos dešimtimis Pareigūnai jau atpažino 25 žuvusiųjų palaikus. Pagal aukų skaičių šis gaisras maždaug už 3 000 km į rytus nuo Maskvos esančiame Kemerove yra pražūtingiausias Rusijoje nuo 2009 metų gruodžio, kai klubą „Šlubas arklys“ (Chromaja lošad) Permės mieste apėmusios liepsnos nusinešė 156 žmonių gyvybes.

