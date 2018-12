Putinas apie JAV planą: tegu paskui necypia

13.10 val. „Financial Times“ žurnalistas Henry Foy skelbia, kad iš vyro, vilkinčio marškinėlius su A. Navalno pavarde, apsaugos darbuotojai atėmė du plakatus.

Man wearing a @navalny T-shirt in the Putin press conference just had his two placards taken from him by a plain-clothes Kremlin security official.— Henry Foy (@HenryJFoy) December 20, 2018

На этой скучной, тоскливой пресс-конференции Путина точно есть как минимум один хороший журналист pic.twitter.com/6CzQlERizA

— Alexey Navalny (@navalny) December 20, 2018

12.59 val. Telekanalo „Life“ žurnalistas klausė, kada V. Putinas ves ir ką.

„Žiūrėkit, jis susituokęs ir nori, kad man būtų taip, kaip jam“, – atsakė V. Putinas. „Kaip pareigingas žmogus, kažkada turėsiu tą padaryti“, – pridūrė jis.

fun question o'clock!!!! Putin's asked when he is getting married — and to whom. "At some point," he replies.

— Evan Gershkovich (@evangershkovich) December 20, 2018

12.54 val. V. Putino konferencijos metu paskelbta, kad Didžiosios Britanijos žiniasklaidos reguliavimo institucija „Ofcom“ Rusijos televizijos RT transliacijose pastebėjo nešališkumo taisyklių pažeidimų, ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Bloomberg“.

Pranešime pažymima, kad „Ofcom“ duomenimis, televizija šias taisykles pažeidė septynis kartus per 2018 metų pavasario šešias savaites – po kovą Anglijos pietiniame Solsberio mieste įvykusio incidento, kai Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ buvo apnuodytas buvęs dvigubas rusų agentas Sergejus Skripalis ir jo duktė.

„Ofcom“ pabrėžė, kad įvykdyti pažeidimai visi kartu „yra rimtas nusižengimas mūsų transliavimo taisyklėms“.

„(RT) dabar turi galimybę pateikti mums paaiškinimus, kuriuos išnagrinėsime prieš imdamiesi tolesnių veiksmų“, – sakoma „Ofcom“ pranešime.

Tolesni veiksmai gali apimti sankcijas šiai televizijai, įskaitant baudą arba transliavimo licencijos atšaukimą, nurodė agentūra.

12.52 val. V. Putinas paprašė duoti mikrofoną žmogui su kortele „KGB vaikai“. Jis sakė, kad „mes visi KGB vaikai“, o jo klausimas skambėjo taip: „Dabar visi labai intensyviai reikalauja socialinio teisingumo. Ar įmanomas socializmo Rusijoje atkūrimas?“.

V. Putinas atsakė: „Tai neįmanoma. Įmanomi nebent socializmo elementai, tačiau tai visada susiję su didesnėmis nei pajamos išlaidomis ir ekonomikos aklaviete. Socialinis teisingumas tai sąžiningas išteklių paskirstymas, rūpinamasis skurdžiai gyvenančiais, skurdo mažinimas, sveikatos apsaugos paslaugų užtikrinimas. Jei kalbėtume apie tai, tokią politiką jau vykdome. Tam skirti mūsų socialiniai projektai“.

12.33 val. „RIA Novosti“ žurnalistas akcentavo, kad Rusija jau daug metų kenčia nuo tarptautinių sankcijų daromos žalos. Jis norėjo sužinoti, ar Maskva pasirengusi atremti dar vieną sankcijų bangą.

V. Putinas atsakė, kad Rusija „ribojimais ir sankcijomis saistoma“ praktiškai per visą savo istoriją. V. Putinas dar kartą pasikartojo, esą tai daroma „siekiant pažaboti Rusijos galią ir vystymąsi“. V. Putino teigimu, Rusija savo 160 mln. piliečių gina ir saugo „be jokio noro pasirodyti, iš visos širdies“. Rusijos prezidentas pridūrė, kad Rusijos ekonomika gana neprastai prisitaikė prie sankcijų ir apribojimų. Pasak jo, Vakarų pritaikytos sankcijos daugiau žalos neša jas įvedusioms šalims. „Jos prarado mūsų rinką“, – konstatavo V. Putinas.

12.20 val. Iš Kremliaus ruporu vadinamo RT nuskambėjo klausimas, ar „V. Putinas mano, jog amerikiečiai sulaiko Rusijos žmones vien tam, kad ateityje turėtų kozirį derybose“.

Rusijos prezidentas atsakė, jog Rusija akylai seka savo piliečių likimą ir pabrėžė, jog Butina „buvo priversta ką nors prisipažinti“ – ji „jokių valstybinių užduočių nevykdė“. „Nesuprantu, kodėl ją sulaikė. Nebuvo jokio pagrindo“, – pareiškė Rusijos prezidentas.

Apie Sergejų Skripalį V. Putinas sakė – „ačiū Dievui, kad jis gyvas“. Jo teigimu, visas Skripalių skandalas tebuvo pretekstas užsipulti Rusiją ir apriboti Rusijos kaip konkurentės progresą.

„Jei nebūtų Skripalių apnuodijimo, jie (Vakarai – DELFI) būtų sugalvoję ką nors kita“, – pareiškė V. Putinas

12.07 val. Kitas klausimas – iš Ukrainos žurnalisto. Jis sakė, kad skandalo nebus, bet uždavė kol kas patį aštriausią klausimą. Salėje po jo klausimo girdėjosi ūžesys, ypač kai jis pasiūlė V. Putinui keisti darbo vietą.

Во время вопроса украинского журналиста Цимбалюка из разных частей зала люди начали кричать: «опять ему вопрос дают! Надоело уже! Когда за Одессу ответите?»

— козлов (@petrkozlov) December 20, 2018

Jis paklausė, kiek Rusija išleidžia separatistų Rytų Ukrainoje paramai. Taip pat pasidomėjo ir galimu Ukrainos ir Rusijos apsikeitimu belaisviais bei tiesioginių Petro Porošenkos ir V. Putino derybų galimybe.

V. Putinas pirmiausia prabilo apie „kančią“ (už kurią pats yra atsakingas) Rytų Ukrainoje ir sukritikavo separatistinių regionų blokadą. V. Putino teigimu, Rusija teikia „humanitarinę pagalbą“ regiono žmonėms, ir neketina liautis to daryti. Rusijos prezidentas peikė Kijevo pastangas „politinius klausimus“ spręsti jėga. „Mes siekiame taikos ir gerovės – visai Ukrainai, įskaitant ir Donbasą“, – pareiškė V. Putinas.

V. Putinas užsiminė apie „natūralius“ šių dviejų valstybių ekonomikos santykius ir pakartojo teiginį, esą P. Porošenka užsimerkia prieš savo šalies žmonių interesus.

Another year, another press conference in which Putin says that Ukrainian and Russians are the same people. #Russia #Ukraine— Sabra Ayres (@SabraAyres) December 20, 2018

11.50 val. D. Peskovas anonsavo, kad dabar nuskambės klausimas iš Ukrainos. V. Putinas iškart kreipėsi į Ukrainos žurnalistą: „Norite skandalą sukelti?“ Ir tuomet klausimą užduoda ne ukrainiečių žurnalistas, o rusų iš leidinio „Izvestia“. Klausė apie Rusijos ir Ukrainos jūreivių konfliktą Kerčėje: „Kaip manote, provokacija pavyko?“.

„Konstatuokim, kad tai buvo provokacija“, – sakė V. Putinas. Jis kartojo Rusijoje jau ne kartą skambėjusią versiją, esą tai Ukrainos prezidentas Petro Porošenka surengė tokią provokaciją, kad prieš rinkimus pasikeltų kritusius reitingus.

V. Putinas pareiškė esą Ukraina tikėjosi, kad kažkas iš jūreivių žus.

Kerčės sąsiauryje sulaikytų Ukrainos karinio jūrų laivyno jūreivių likimas paaiškės, kai bus užbaigtas baudžiamojo nusikaltimo tyrimas ir priklausys nuo tyrimo rezultatų, spaudos konferencijoje sakė V. Putinas.

Rusijos prezidento teigimu, jūreiviai pažeidė Rusijos jūrų sieną, ir tik pasibaigus nusikaltimo tyrimui, bus aišku, ką daryti su sulaikytais jūreiviais.

„Judėjimo „Ukrainos pasirinkimas“ lyderis Viktoras Medvedčiukas neseniai lankėsi Maskvoje ir iškėlė Kerčės sąsiauryje suimtų Ukrainos jūreivių paleidimo klausimą. Tačiau, kaip jau sakiau anksčiau, klausimas galės būti išspręstas, kai bus baigtas nusikaltimo tyrimas“, - sakė V. Putinas.

Be kita ko, Rusijos vadovas pareiškė, kad Kijevas siuntė juos į Kerčės sąsiaurį, „tikėdamasis, kad jie mirs, bet, ačiū Dievui, tai neįvyko“.

V. Putinas taip pat pažymėjo manąs, kad šiuo incidentu Ukrainos prezidentas Petro Porošenka siekė pasikelti savo reitingus prieš būsimus šalies vadovo rinkimus.

„Incidentu buvo siekiama didinti įtampą. (...) Jie nori didinti įtampą, kad pakeltų vieno kandidato į prezidentus reitingus, turiu omeny dabartinio prezidento. Tai neteisinga. Tai nebus naudinga nei jų žmonėms, nei jų šaliai“, - aiškino V. Putinas.

„Manau, kad provokacijos niekada nėra sėkmingos. Jie visada siekia eskaluoti situaciją prieš rinkimus Ukrainoje. Tai kenkia žmonių interesams, valstybės interesams“, - teigė prezidentas.

ELTA primena, kad lapkričio pabaigoje jūroje netoli aneksuoto Krymo pusiasalio Rusija apšaudė ir užėmė tris Ukrainos karinio jūrų laivyno laivus bei sulaikė jo įgulos narius. Incidentas įvyko trims Ukrainos laivams plaukiant į Mariupolio uostą Azovo jūroje. Rusija apkaltino Kijevą neteisėtai įplaukus į jos vandenis ir tyčia mėginus išprovokuoti konfliktą. Reaguojant į šį incidentą, Ukrainos pasienio regionuose buvo įvesta karo padėtis.

„Lai paskui necypia“

11.45 val. Klausimą uždavė „Pirmasis kanalas“. Klausimas apie branduolinio karo grėsmes. Korespondentas bandė padainuoti, o tada ėmė aiškinti, kaip jo mažas sūnus bijosi branduolinio karo. V. Putino jis paprašė jo sūnų viešai nuraminti.

V. Putinas raminti žurnalisto nesiėmė, skelbia meduza.io. Jis sakė, kad tai labai rimtas dalykas, tiesą sakant, pareiškė, jog šio reikalo niekas deramai neįvertina. Juk šiuo metu kaip tik vyksta ginklavimosi varžybos. Atgrasymo priemonių praktiškai nebelikę, nes Jungtinės Valstijos nusprendė pasitraukti iš susitarimo.

„O jeigu Europoje atsiras vidutinio nuotolio raketų? Ką tada darysime? Lai paskui necypia. Tenorime pariteto. Iš esmės visai žmonijai – tai blogai, nes esame stumiami prie pavojingos prarajos“, – sakė V. Putinas.

State TV: "We grew up fearing nuclear war"

Putin: "And you're not fearful of it now?"— Oliver Carroll (@olliecarroll) December 20, 2018

Branduolinio karo pavojus kažkaip užtušuojamas, grėsmė ne pakankamai vertinama, pareiškė V. Putinas metinės spaudos konferencijos metu. O juk toks konfliktas gali nulemti ištisos civilizacijos žūtį, pridūrė jis.

Taip V. Putinas atsakė į žurnalisto klausimą apie branduolinio karo grėsmę, esą Vakarų žiniasklaidai jau piešiant tokio karinio konflikto scenarijus. „Kaip prezidentas, kaip jūs mus nuraminsite?“, klausė televizijos „Pirmas kanalas“ žurnalistas.

„Dabar stebime sulaikymo sistemos griūtį“, – pareiškė V. Putinas. Anot jo, JAV pasitraukimas iš priešraketinės gynybos susitarimo su Rusija lėmė, kad Rusijai teko kurti ginklus, kurie pajėgūs įveikti priešraketines gynybos sistemas.

„Tegu paskui necypia, kad mes siekiame pranašumo – mes tik išlaikome paritetą. Mes užtikrinsime savo saugumą – žinome, kaip tai daryti“, – Pareiškė V. Putinas.

11.38 val. V. Putinas šiais metais spaudos konferencijoje demonstravo geresnę formą nei praeitais metais, kai nuolat kosėjo, pastebi themoscowtimes.com.

11.33 val. Atsakydamas į klausimą apie ekonomiką V. Putinas pradėjo kalbėti apie 2008 metų pasaulinę finansų krizę ir pastarųjų metų ekonomikos „pakilimus ir nuosmukius“. Prezidentas patikino, jog kliaujasi svarbiais valstybiniais projektais, turėsiančias paskatinti šalies ekonomiką ir sudaryti naujų galimybių augimui. V. Putino žodžiais, BVP augimas ateinančius kelerius metus turėtų siekti apie 3 proc. Prezidentas dar kartą pakartojo, kad šalies tikslas – tapti penkta didžiausia pasaulio ekonomika ir pereitų į kitą „ekonominę lygą“.

11.25 val. Pirmuosius klausimus apie nacionalinius projektus leista užduoti Kremliaus kontroliuojamiems kanalams – TASS ir telekanalui „Rossiya“. D. Peskovas suteikdamas TASS žurnalistui teisę klausti neteisingai įvardijo žiniasklaidos pavadinimą, pavadindamas ją ITAR-TASS, pastebėjo „Bloomberg“ reporteris Maskvoje Jake'as Rudnitsky.

Peskov give the first question at the Putin press conf. to state-owned Tass. Only he gets their name wrong, calling them Itar-Tass.

— Jake Rudnitsky (@Rudnit) December 20, 2018

11.12 val. V. Putinas į salę žengė vėluodamas kelias minutes. Spaudos konferenciją jis pradėjo savotiška ekonominių rodiklių ir skaičių litanija: BVP auga, infliacija „priimtina“, nedarbo lygis mažėja, valiutos atsargos auga, pensijos auga, gyvenimo trukmės rodiklis kiek „pagerėjo“. Meduza.io ironiškai apibendrino V. Putino kalbą apie skaičius: viskas Rusijoje labai gerai.

11.09 val. Štai akreditacijos kortelė, įrodanti, kad Romanas Dobrochotovas, „The Insider“ redaktorius (padėjęs demaskuoti „Novičiok“ ataką įvykdžiusius Rusijos karinės žvalgybos pareigūnus), gavo akreditaciją į V. Putino spaudos konferenciją. Nepaisant to, prie durų jis buvo sustabdytas. Rferl.org skelbia, kad į renginį jis neįleistas.

Aaaaaand...the editor of The Insider, Roman @Dobrokhotov, says it's final now: he's been told by security that he won't be able to attend Putin's big presser, despite having been accredited: https://t.co/oJHmQGNd80 https://t.co/p4dcMQf7Qq— Carl Schreck (კარლ შრეკი) (@CarlSchreck) December 20, 2018

У меня тут есть к Путину пара предельно конкретных вопросов. В последний раз я их пытался задать на Селигере, но тогда, как показала взломанная переписка Прокопенко, АП договорилась заранее, чтобы мне микрофон не дали. Кстати, если у кого есть конкретные вопросы - присылайте сюда pic.twitter.com/ZcsbQQuJTu— Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) December 19, 2018

Spaudos konferencijos organizatoriai bandė teisintis, kodėl nebuvo įleistas R. Dobrochotovas, nors jam ir suteikta akreditacija. Atsisakymas susijęs „su teisėsaugos pareigūnų sprendimu, priimtu tikrinant žurnalistų akreditacijas“.

Dar vienas spektaklis

„Jis jau tris dienas ypatingai daug laiko skiria pasiruošimui šiai spaudos konferencijai. Tai ir tradicinis darbas su žinybomis, ir darbas su teisės aktais. Svarbiausia užduotis – pateikti metų išvadas ir pasinaudoti maksimaliu žiniasklaidos dėmesiu dalinantis su šalies žmonėmis prezidento mintimis, vienų ar kitų klausimų vertinimu“, – spaudos konferencijos išvakarėse kalbėjo Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Be to, „tai puiki proga atnaujinti visą sistemą“.

Taigi, apie ką kalbės prezidentas, kaip vyks ši spaudos konferencija? D. Peskovas to neprognozuoja, argumentuodamas, kad „tokiais atvejais jokios režisūros nebūna“, tačiau pridūrė, kad prezidentas kalbės apie tai, ko jo klaus žurnalistai.

Nekart pasigirdo kalbų, kad metinės V. Putino konferencijos – tiesiog dar vienas jo spektaklis.

Kaip praėjusiais metais rašė independent.co.uk korespondentas Maskvoje Oliveris Carrollis, „sėkmingai apsimetama, kad procesas visgi spontaniškas, tačiau nė akimirkai neapleidžia mintis, kad šis spektaklis iki menkiausių detalių surežisuotas“.

Pasak jo, lengvai nuspėjami minkšti klausimai iš regiono žurnalistų ir šiaip keistuolių vis dar sudaro didžiąją užklausų dalį.

„Pavyzdžiui, žurnalistai Rusijos prezidentui užduoda tokius klausimus kaip štai „Ar galėsite atvykti į mūsų rengiamą apdovanojimų ceremoniją ir išklausysite, ką vaikai kalba apie ateitį?“ – pastebėjo korespondentas.

Skelbiama, kad šiais metais žurnliatsų akreditavosi rekordinis skaičius – net 1702.

Pats trumpiausias – vos valandos ir 35 minučių – buvo V. Putino susitikimas su žurnalistais 2001 metais, o pati ilgiausia spaudos konferencija vyko 2008 metais.

Ji truko net 4 valandas ir 40 minučių. Pradedant 2004 metais, toks prezidento pokalbis su žiniasklaida visada tęsiasi ilgiau nei tris valandas.

Praeitais metais konferencija truko 3 valandas ir 40 minučių.

Šiemetinė spaudos konferencija vyks pirmą kartą nuo 2014-ųjų reikšmingai mažėjant ilgamečio Rusijos lyderio populiarumui, kuriam pakenkė vykdoma pensijų reforma.

Anksčiau vien dėl žmonių, besivaržančių dėl prezidento dėmesio, skaičiaus reporteriai atsinešdavo vis didesnių ir ryškesnių plakatų.

Norėdamas suvaldyti chaosą Kremlius šiais metais paprašė spaudos neštis tik mažus plakatus, kad jie neužstotų V. Putino fotografams.

Spaudos konferencija tradiciškai prasideda vidurdienį (11 val. Lietuvos laiku), bet niekada nebūna aišku, kada ji baigsis.

Konferenciją tiesiogiai transliuos kelios televizijos. Kai kurie kanalai nuo trečiadienio rodo, kiek liko laiko iki prezidento spaudos konferencijos.

Ko tikėtis

Svarbiausias geopolitinis klausimas šiais metais tikriausiai bus sunkūs Maskvos santykiai su Jungtinėmis Valstijomis.

Pernai gruodį V. Putinas sakė, jog tikisi normalizuoti santykius su Donaldu Trumpu, bet tokios galimybės išblėso vykstant tyrimams dėl įtariamo Maskvos kišimosi į JAV politiką.

Be to, Vašingtonas paskelbė ketinantis trauktis iš svarbios Šaltojo karo laikų Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties (INF). V. Putinas į tai atsakė, kad Maskva kurs naujas raketas.

Beveik neabejotina, kad per konferenciją bus keliamas klausimas dėl konfrontacijos Kerčės sąsiauryje, smarkiai padidinusios įtampą tarp Rusijos ir Ukrainos. Lapkričio 25 dieną Rusijos pajėgos apšaudė ir perėmė tris Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivus ir 24 jų įgulų narius, kai šie laivai pamėgino iš Juodosios jūros nuplaukti į Azovo jūrą Kerčės sąsiauriu.

Po šio incidento Ukrainos prezidentas Petro Porošenka kai kuriose šalies dalyse įvedė laikiną karo padėtį, o D. Trumpas atšaukė planuotą susitikimą su V. Putinu Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimo Argentinoje kuluaruose.

Svarbiausi vidaus politikos klausimai šiemetinėje V. Putino spaudos konferencijoje tikriausiai bus prieštaringai vertinamas pensinio amžiaus padidinimas ir planuojamas pridėtinės vertės mokesčio bei mokesčių už komunalines paslaugas didinimas.

Pensijų reforma, kurią V. Putinas pasirašė spalio pradžioje, išprovokavo didelį visuomenės nepritarimą ir protestus – retą dalyką Rusijoje.

Kovo mėnesį V. Putinas beveik 77 proc. balsų buvo perrinktas ketvirtai kadencijai, bet pastarojo meto visuomenės apklausos rodo, kad parama jam dabar yra mažesnė nei 50 procentų.

Interviu televizijai NTV V. Putino atstovas D. Peskovas pažadėjo, kad ketvirtadienį dėmesio centre bus ekonomika – „ir šalies viduje, ir dėl gana nepalankių tarptautinės rinkos sąlygų konteksto“.

D. Peskovas išvardijo ir kitų klausimų, apie kuriuos tikriausiai kalbės V. Putinas. Tarp jų yra „tarptautinė situacija, regioniniai konfliktai, Rusijos ir Amerikos santykiai“.

„Daug klausimų susiję su nepaprastosiomis situacijomis, kurioms reikia skubaus įsikišimo“, – sakė jis.

V. Putino valdomai Rusijai tampant vis labiau centralizuota valstybe, klausimai per metines prezidento spaudos konferencijas ėmė priminti lobistinius bandymus išspręsti konkrečias problemas, nuo kelių taisymo iki politinių kalinių paleidimo.

Vienas reporteris, pavyzdžiui, 2014 metais paprašė V. Putino padėti vietos gėrimo prekės ženklui patekti į prekybos centrų tinklus.