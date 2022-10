Nebuvo patikslinta, kuriam laikui buvo įvesta karo padėtis.

Sprendimas esą priimtas dėl „terorizmo grėsmės iš Ukrainos“. Anot V. Putino, ši priemonė tariamai padės „padidinti ekonomikos, pramonės ir gamybos procesų stabilumą“. Dekretas perduotas Federacijos tarybai, kad ji jį patvirtintų.

Remiantis įsaku, paskelbtu Kremliaus interneto svetainėje, karo padėtis įsigalios ketvirtadienį, spalio 20 d. Per tris dienas nuo dokumento paskelbimo vyriausybė turi „pateikti pasiūlymų dėl priemonių, taikomų teritorijose, kuriose paskelbta karo padėtis“.

„Esant būtinybei, karo padėties metu Rusijos Federacijoje gali būti taikomos kitos priemonės, numatytos 2002 m. sausio 30 d. federaliniu konstituciniu įstatymu Nr. 1 Dėl karo padėties“, – pažymima įsake.

Putin says he's introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine's counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C