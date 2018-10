Įsakas įsigalioja nedelsiant ir gali būti atšauktas tuo atveju, jei Ukraina atšauks atitinkamus savo sprendimus. Kremliaus tinklapyje paskelbtu dokumentu V. Putinas pateikė keletą nurodymų, „atsakydamas į Ukrainos nedraugišką ir tarptautinei teisei prieštaraujančią veiklą, susijusią su ribojamųjų priemonių taikymu Rusijos Federacijos piliečiams ir juridiniams asmenims, siekdamas apsaugoti Rusijos Federacijos nacionalinius interesus“. „Federacinės valstybės valdžios institucijos, Rusijos Federacijos subjektų valstybės valdžios institucijos, kitos valstybinės institucijos, vietos savivaldos institucijos, organizacijos ir asmenys, priklausantys Rusijos Federacijos jurisdikcijai, savo veikloje turi atsižvelgti į tai, kad nuo šio įsako įsigaliojimo dienos kai kuriems fiziniams ir juridiniams asmenys taikomos specialiosios ekonominės priemonės“, - teigiama dokumente. Prezidentas įpareigojo vyriausybę sudaryti sąrašus fizinių ir juridinių asmenų, kurių atžvilgiu specialiosios ekonominės priemonės bus taikomos, bei šias priemones apibūdinti. Be to, vyriausybei nurodyta „jos kompetencijos ribose imtis kitų priemonių šio įsako vykdymui“. „Šis įsakas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir gali būti atšauktas Rusijos Federacijos vyriausybės siūlymu, jei Ukraina atšauks ribojančias priemones Rusijos Federacijos piliečių ir juridinių asmenų atžvilgiu“, - skelbia V. Putino įsakas.

