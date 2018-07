Taigi, Chrisas Wallace‘as, po išskirtinio pokalbio su V. Putinu, žengė labai logišką kitą žingsnį – išvyko atostogų. Į Rusiją.

„Turėjau kiek abejonių, bet geriau pagalvojau ir nusprendžiau, o kodėl gi ne?“ – telefonu iš Sankt Peterburgo, kur kartu su žmona Lorraine ruošėsi į baletą, sakė „Fox News“ laidų vedėjas.

Na, galima pagalvoti apie kelias priežastis. Kaip ten bebūtų, V. Putinas nemėgsta būti provokuojamas. Nepaisant to, Ch. Wallace‘as teigia, kad, neskaitant kelių gatvėje jį atpažinusių žmonių (ei, čia tas vyrukas, kuris kalbino Putiną), jo atostogoms niekas netrukdo. „Neturiu pagrindo nerimauti, tikrai“, – teigia žurnalistas.

Gebėjimas nepasiduoti stresui – labai naudinga savybė ne tik patyrusiam televizijos laidų vedėjui, 2016 metais moderavusiam kandidatų į prezidento postą debatus ir jau 15 metų sėkmingai uždavinėjančiam nepatogius klausimus laidoje „Fox News Sunday“. Septyniasdešimtmetis Ch. Wallace‘as pirmą kartą su V. Putinu kalbėjosi 2005 metais, tačiau jų susitikimas prieš kameras prieš porą savaičių (tai buvo vienintelis interviu amerikiečių televizijai, kuriam pasirašė Rusijos prezidentas) buvo kaip reikiant įtemptas.

V. Putinas visomis išgalėmis stengėsi išsisukti nuo itin tikslių žurnalisto klausimų apie kišimąsi į rinkimus. Rusijos prezidentas primygtinai tvirtino neturįs jokios Donaldą Trumpą kompromituojančios medžiagos ir aiškino, kad, prieš D. Trumpui sumanant tapti prezidentu, „jis mūsų absoliučiai nedomino“.

Paklaustas apie politinių oponentų mirtis, V. Putinas dar labiau pasišiaušė ir tesugebėjo pareikšti, esą Jungtinėse Valstijose politikai taip pat žudomi.

Žiūrovai interviu stebėjo užgniaužę kvapą. 34 minutes trukusį pokalbį žiūrėjo 3,2 mln. žmonių, o tai labai didelis pasiekimas ir puikus reitingas. Net ir Ch. Wallece‘o konkurentai negailėjo gerų žodžių: pavyzdžiui, MSNBC Brianas Williamas pareiškė, kad Ch. Wallace‘as Rusijos prezidentui uždavė klausimų, kurių pabijojo D. Trumpas.

O interviu galėjo ir nebūti.

Ch. Wallace‘as praleido ne vieną mėnesį, bandydamas susitarti dėl interviu su V. Putinu, kuris būtų vykęs per Pasaulio futbolo čempionatą, tačiau Kremliaus atsakymas buvo neigiamas. Po to, kai pranešta apie Helsinkyje planuojamą Rusijos ir JAV prezidentų susitikimą, V. Putino žmonės nusileido. Vienintelė sąlyga – interviu turi būti transliuojamas pilnas, be jokių iškarpymų.

„Man buvo akivaizdu, kad jis panoro pasiekti žiūrovus Vakaruose – konkrečiai Jungtinėse Valstijose“, – šypsosi Ch. Wallace‘as.

Interviu metu Rusijos ambasadoje Helsinkyje buvo ypatingai susistiprinta apsauga. Būtent tai pirmiausia ir krito į akis atvykusiam Ch. Wallace‘ui. „Kai kurie tie apsaugos vyrukai, žinote, atrodė kaip spintos“, – teigia žurnalistas. „Fox News“ komanda V. Putino pralaukė kelias valandas – tokią strategiją įvertino kaip akivaizdų bandymą juos išmušti iš vėžių.

Ch. Wallace‘as ir pats turėjo parengęs siurprizą. Žinodamas, kad V. Putinas bandys atmesti specialiosios komisijos kaltinamąją išvadą, žurnalistas Rusijos prezidentui buvo paruošęs dokumento kopiją.

„Vieną ar dvi sekundes patalpoje tvyrojo tokia įtampa, jog buvo galima girdėti, kaip giliai jis įkvepia. Nuo tos akimirkos kaip reikiant prikausčiau jo dėmesį“, – prisimena Ch. Wallace‘as.

V. Putinas atsisakė paimti dokumentą, nurodęs žurnalistui jį palikti ant šalia esančio stalo.

Nuskambėjus klausimui, kodėl tiek daug Rusijos prezidento oponentų „miršta arba per plauką išvengia mirties“, V. Putino nuotaika dar labiau subjuro.

Po pokalbio Ch. Wallace‘as pripažino, kad Rusijos prezidentas nepasirodė piktas. Vyrai vienas kitam paspaudė ranką, o žurnalistas prasitarė apie artėjančias atostogas... Rusijoje.

Kaip neapdairu, greičiausiai pagalvojote, rašo nytimes.com.

„Jis pasitikslino, kiek laiko praleisiu kiekviename mieste. Tada kiek sunerimau. Kodėl jam rūpi?“ – pasakoja žurnalistas.

Paaiškėjo, kad V. Putinas, kuris kilęs iš Sankt Peterburgo, apsidžiaugė sužinojęs, kad Ch. Wallace‘as ketina aplankyti jo gimtąjį miestą.

Agresyvus Ch. Wallace‘o, kuris vertinamas kaip „Fox News“ priešgyna, interviu stilius kardinaliai skyrėsi nuo kitų „Fox News“ žmonių – Seano Hannity‘io ir Tuckerio Carlsono – Helsinkyje.

Paklaustas, ar nejaučia susierzinimo, jog D. Trumpas tiek daug interviu davė „Fox News“ ekspertams, bet nė karto „Fox News Sunday“, Ch. Wallace‘as išliko diplomatiškas.

„Susierzinimo? Nemanau, kad tai tinkamas žodis. Ar norėčiau pasikalbėti su prezidentu? Žinoma. Bet savo viešųjų ryšių strategiją formuoja patys Baltieji rūmai“, – teigia Ch. Wallace‘as.

„Nemanau, kad pokalbis iš karto po viršūnių susitikimo yra palanki aplinkybė. Jei kada ir pasitaikys galimybė susėsti ir pasikalbėti su prezidentu, norėčiau, kad tai būtų mano paties nuopelnas, o ne vienas iš daugybės interviu. Ir tada, kai konkrečios dienos įvykiai nenustelbtų paties interviu“, – mano Ch. Wallace‘as.

Be to, interviu su V. Putinu Ch. Wallace‘ui gali suteikti papildomą privalumą kitą kartą ruošiantis į Baltuosius rūmus.

„Galbūt galėsiu akcentuoti, kad su manimi sutiko kalbėtis pats Vladimiras Putinas, taigi kodėl neturėtų sutikti mūsų prezidentas? Taip, ketinu šį faktą pateikti kaip argumentą“, – juokiasi Ch. Wallace‘as.