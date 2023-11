Putiną JAV televizijos eteryje paminėjęs Zelenskis žodžių nerinko

Apie tai jis komentavo pasirodžius pranešimams, kad JAV ir Europos pareigūnai su Ukrainos vyriausybės nariais aptarė galimas taikos derybas ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadui pareiškus, kad karas atsidūrė aklavietėje.

„Jungtinės Valstijos žino, kad aš nesu pasirengęs kalbėtis su teroristais, nes jų žodis nieko vertas“, – V. Zelenskis sakė televizijos kanalui „NBC News“.

„Šiuo metu neturiu jokių ryšių su rusais, bet jie žino mano poziciją. Jie privalo pasitraukti iš mūsų teritorijos ir tik po to pasaulis gali pereiti prie diplomatijos“, – tęsė jis.

V. Zelenskis per sekmadienį parodytą interviu atskleidė, kad nenuleisti rankų jam padeda tikėjimas, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas niekada iš ukrainiečių neatims jų laisvių.

„Turiu jėgų, jaučiuosi tikrai stiprus. Ir energijos turiu daug. Tik tai nereiškia, kad norime visą savo gyvenimą kariauti, nes ant kortos pastatyta labai daug, kaip jau ir minėjau“, – NBC laidoje „Meet the Press“ teigė Ukrainos prezidentas.

„Karas iš mūsų atima visa, ką turime geriausio, geriausius didvyrius, geriausius vyrus, moteris, vaikus. Ir viskas. Bet mes savo laisvės tam sup***** teroristui Putinui neatiduosime. Ir viskas. Todėl ir kovojome. Ir tiek“, – sakė V. Zelenskis.

