Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė M. Aliochina, ji ruošėsi išskristi iš Maskvos į Didžiąją Britaniją. Ji ten ketino suvaidinto viename Edinburgo festivalio spektaklyje, statomame pagal vieną jos parašytą knygą. Tačiau „Domodedovo oro uoste FSB pasienio tarnybos pareigūnai pasakė, kad man neleidžiama išvykti iš šalies“, sakoma M. Aliochinos žinutėje. Pasų patikros punkte pasienietis pareiškė, kad jos dokumentus būtina papildomai patikrinti, o vėliau Federalinės saugumo tarnybos (FSB) pareigūnas nurodė, kad jos vardas yra „negalinčiųjų skristi“ sąraše, pasakojo M. Aliochina portalui „Mediazona“, stebinčiam politinio arešto atvejus. Panašu, kad muzikantei draudžiama palikti šalį, nes ji neatliko 140 valandų viešųjų darbų bausmės, skirtos už protesto akcijas prieš teisėsaugą ir susirašinėjimo programėlės „Telegram“ blokavimą, pranešė Rusijos naujienų agentūros, cituodamos šaltinius teisėsaugos institucijose. Liepą Maskvos teismas už šio nuosprendžio nevykdymą skyrė jai 400 tūkst. rublių (5 300 eurų) baudą. Teisėsauga vėl ėmėsi griežtų veiksmų prieš „Pussy Riot“, liepą grupės nariams per Pasaulio futbolo čempionato finalą išbėgus į stadiono aikštelę. Jie tą akciją pavadino politiniu protestu, tačiau buvo nuteisti kalėti 15 parų. Akcijoje dalyvavo keturi grupės nariai, bet M. Aliochinos tarp jų nebuvo. Jos spektaklis „Riot Days“ (Maištingos dienos) bus parodytas penktadienį per Edinburgo festivalį ir bus statomas iki rugpjūčio 19-osios. M. Aliochina, anksčiau atlikusi įkalinimo bausmę už nesankcionuotą pankroko pasirodymą Kristaus Išganytojo katedroje, tebeužsiima politiniu agitavimu ir šią savaitę protestavo Maskvoje prieš žiaurų elgesį su kaliniais.

