Rusijos ir Kanados pilietybes turintis P. Verzilovas sakė vokiečių dienraščiui „Bild“ manąs veikiausiai tapęs Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU taikiniu. „Apnuodijimas buvo toks profesionalus, kad negaliu daryti jokios kitos išvados“, – laikraštis citavo 30-metį P. Verzilovą. „Gali būti, kad jie su manimi išmėgino naują nuodų kokteilį, nes mano apnuodijimas vystėsi kitaip negu kitų: nereikėjo kelių dienų, kad kažką pastebėčiau – ūmūs (simptomai) pasireiškė iškart“, – pridūrė jis. P. Verzilovas anksčiau šį mėnesį buvo paguldytas į vieną kliniką Maskvoje dėl tokių simptomų kaip sutrikęs regėjimas ir orientacijos praradimas. Vėliau jis buvo išskraidintas į Vokietiją ir paguldytas į Berlyne veikiančią ligoninę „Charite“. Gydytojai sakė, kad P. Verzilovas galėjo būti paveiktas nervinę sistemą paveikiančiais nuodais. P. Verzilovas ir kitos „Pussy Riot“ narės anksčiau atliko 15 parų administracinio arešto bausmę, skirtą už jų įsiveržimą į stadiono aikštę per liepą vykusio Pasaulio futbolo čempionato finalo rungtynes. Šiuo protestu aktyvistai norėjo atkreipti dėmesį į Rusijos policijos piktnaudžiavimą įgaliojimais. „Pussy Riot“ siejo įtariamą P. Verzilovo apnuodijimą su jo mėginimu tirti liepą Centrinės Afrikos Respublikoje įvykdytą trijų Rusijos žurnalistų nužudymą. Tą pačią teoriją jis paminėjo kalbėdamasis su „Bild“. Žurnalistai, dirbę Rusijos prezidento Vladimiro Putino oponento Michailo Chodorkovskio įkurtam projektui, buvo nušauti, kai mėgino surinkti medžiagos apie slapią rusų samdinių grupę „Vagner“. „Bild“ rašo, kad P. Verzilovas palaikė glaudžius ryšius su vienu iš reporterių ir kad kartu su jais į Afriką neišvyko vien todėl, kad tuo metu buvo laikomas už grotų dėl protesto Maskvos Lužnikų stadione. „Norėjau ir tebenoriu ištirti, kas nutiko tiems trims žurnalistams, – sakė jis. – Tai gali būti priežastis, kodėl slaptoji tarnyba norėjo mane nunuodyti. Laikau tai įtikinamesniu motyvu negu demonstraciją per Pasaulio čempionatą.“ P. Verzilovas sakė „Bild“, kad tikisi būti išrašytas iš ligoninės Berlyne „kiek įmanoma greičiau“. „Ir noriu grįžti į Rusiją“, – pridūrė jis.

