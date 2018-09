Kanados ir Rusijos pilietybes turintis P. Verzilovas į ligoninę buvo paguldytas po antradienį vykusio teismo posėdžio. Jis negalėjo kalbėti ir nepažino žmonių, pasakojo jo partnerė ir „Pussy Riot“ narė Veronika Nikulšina. Maskvos traumatologinė ligoninė, kurioje gydomas P. Verzilovas, penktadienį valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė, kad pacientas yra „sunkios būklės“ gydomas intensyvios terapijos skyriuje. Kol kas P. Verzilovo sunegalavimo priežastis oficialiai nenurodyta. Anksčiau penktadienį V. Nikulšina svetainei „Meduza“ sakė, kad 30 metų P. Verzilovas veikiausiai buvo apnuodytas kažkokių vaistų didele doze. „Tai tikrai apnuodijimas, apnuodijimas cholinoblokatoriais, – sakė V. Nikušina. – Tai didelės dozės reikalas.“ Tokie vaistai yra naudojami virtinei ligų, įskaitant plaučių susirgimus, gydyti. Tačiau P. Verzilovo artimieji žiniasklaidą patikino, kad vyras nevartojo jokių vaistų. P. Verzilovas, V. Nikušina ir dar dvi „Pussy Riot“ narės atliko 15 parų laisvės atėmimo bausmes už tai, kad liepos 15 dieną Pasaulio čempionato finalo rungtynių tarp Prancūzijos ir Kroatijos rinktinių 50-ąją minutę įbėgo į Maskvos Lužnikų stadiono aikštę. Rungtynes tuo metu stebėjo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir kai kurie kiti pasaulio lyderiai, tarp jų Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas). „Pussy Riot“ teigė, kad šiuo protestu siekė atkreipti dėmesį į Rusijos policijos vykdomą piktnaudžiavimą Ketvirtadienį Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau (Džastinas Triudo) pareiškė, kad Otava „labai rimtai“ žiūri į P. Verzilovo susirgimą ir užtikrins, kad jis sulauktų pagalbos. Rusijos žiniasklaida P. Verzilovo staigų susirgimą lygina su Rusijos opozicijos figūros Vladimiro Kara-Murzos atveju. Šis Kremliaus kritikas ir žmogaus teisių gynėjas netikėtai susirgo 2015 metais, jam buvo diagnozuotas inkstų nepakankamumas apsinuodijus. Jo kraujyje buvo rastas labai didelis kiekis sunkiųjų metalų. Pernai V. Kara-Murzą vėl buvo ištikusi koma. Jo šeima tai susiejo su 2015 metų incidentu ir išvežė jį gydytis į užsienį. V. Kara-Murza dalyvavo lobizmo veikloje Jungtinėse Valstijose dėl Magnitskio akto, įvedusio sankcijas Rusijos pareigūnams, išplėtimo.

