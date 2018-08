„Dabar mus keturis paleidžia iš policijos nuovados“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė P. Verzilovas. „Laisvė po 15+1 parų arešto ir valio!“ – pridūrė jis. Išvakarėse Maskvos Chamovnikų teismas atsisakė nagrinėti keturių „Pussy Riot“ aktyvistų – P. Verzilovo, Veronikos Nikulšinos, Olgos Kuračiovos ir Olgos Pachtusovos – bylas. Jų medžiaga buvo grąžinta policijai, „kad būtų pašalinti trūkumai“. Aktyvistai buvo sulaikyti iškart po to, kai išėjo iš izoliatoriaus po 15 parų arešto dėl liepos 15-ąją per Pasaulio čempionato finalo rungtynes surengtos akcijos. Pareigūnai kaltino grupės narius pažeidus viešųjų susirinkimų įstatymą ir nepaklusimu policijai. Susiję straipsniai: Iš arešto į areštą: vos paleidus į laisvę vėl buvo sulaikyti „Pussy Riot“ nariai Grupės „Pussy Riot“ narės pralaimėjo apeliaciją byloje dėl įsiveržimo į stadioną Maskvos teismas praėjusį mėnesį skyrė šiems keturiems aktyvistams 15 parų administracinio arešto, nedideles pinigines baudas ir trejiems metams uždraudė lankytis sporto renginiuose Rusijos teritorijoje. Liepos 15-ąją minėtos trys merginos ir vaikinas, persirengę policininkais, per Pasaulio čempionato finalo rungtynių tarp Prancūzijos ir Kroatijos rinktinių 50-ąją minutę įbėgo į Lužnikų stadiono aikštę. Rungtynes tuo metu tiesiogiai stebėjo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir kai kurie kiti pasaulio lyderiai, tarp jų Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas). Po šio incidento „Pussy Riot“ išplatintame pranešime teigiama, kad akcijos tikslas buvo „išlaisvinti visus politinius kalinius; nesiųsti į kalėjimą už „like“ mygtuko paspaudimą; užbaigti neteisėtus areštus per mitingus; leisti šalyje politinę konkurenciją; neklastoti baudžiamųjų bylų ir nelaikyti žmonių tardymo izoliatoriuose tiesiog šiaip; paversti žemės milicininką dangaus milicininku“.

