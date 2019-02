Netoli Fort Kolinso miesto Kolorado valstijoje esančiu Horsetooth Mountain parko taku bėgęs vyras prisimena išgirdęs, kad kažkas jį vejasi. Vos spėjęs atsisukti, jis buvo užpultas daugiau nei 36 kilogramus sveriančio laukinio žvėries, rašo CNN.

Informaciją apie įvykį perdavę Kolorado parkų ir gamtos rezervatų (CPW) agentūros darbuotojai nurodo, kad jauna puma sugebėjo įkąsti bėgikui į veidą ir riešą, tačiau jam pavyko likti gyvam, nors ginantis ir teko užmušti gyvūną.

Nekroskopijos specialistai patvirtino, kad žvėris buvo uždusintas. CPW „Twitter“ puslapyje nurodoma, kad metų neturinti puma pasiutlige nesirgo.

After additional investigation, including examination of the lion, we have confirmed the victim's account that he was able to suffocate the animal while defending himself from the attack.— CPW NE Region (@CPW_NE) February 5, 2019

„Bėgikas padarė viską, ką galėjo, kad liktų gyvas. Užpuolus pumai tenka kovoti iš paskutiniųjų. Kaip tik taip šis vyras ir pasielgė“, – sakė šiaurės rytų regioną kuruojantis Markas Leslie iš CPW agentūros.

Bėgikas patyrė rimtų sužalojimų ir buvo nugabentas į ligoninę. Po kiek laiko jam buvo leista vykti namo.

Parko prižiūrėtojams aptikus ir daugiau apie pumų aktyvumą liudijančių ženklų, žmonėms buvo uždrausta vaikščioti Horsetooth Mountain parko taikais.

Po kelių dienų prižiūrėtojai turėtų pateikti regiono saugumo įvertinimą.

„Kolorade pumų užpuolimų pasitaiko retai. Labai apmaudu, kad šįkart pumos medžioklės instinktus pažadino bėgikas, – sakė Ty Petersburgas iš CPW. – Pasekmės tikrai galėjo būti visiškai kitokios.“

Kaip rodo statistika, per daugiau nei 100 metų Šiaurės Amerikoje pumų aukomis tapo mažiau nei 20 žmonių.

Kolorado valstijoje nuo 1990-ųjų pumos yra sudraskiusios tris, o sužalojusios 16 piliečių. Anot gamtos rezervato prižiūrėtojų, žmonių pumos paprastai yra linkę vengti.

Kolorado gubernatorius Jaredas Polisas savo „Facebook“ paskyroje užsiminė, kad nors bėgikui ir pavyko plikomis rankomis susidoroti su puma, apskritai nuo šių plėšrūnų reikėtų laikytis atokiau, o juos pastebėjus, jei įmanoma, iš lėto pasišalinti.

A reminder that living in Colorado means living among our wildlife. Our website has several great resources, including brochures about how to live and recreate with a variety of species. See our Living with Lions brochure for more information: https://t.co/9t0vPivxdz pic.twitter.com/NvoP9C3pUE— CPW NE Region (@CPW_NE) February 5, 2019