„Prezidentas Puigdemont‘as kitą savaitę planuoja kelionę į Daniją“, – žurnalistams Barselonoje sakė C. Puigdemont'o sąrašo „Drauge už Kataloniją“ atstovė Elsa Artadi. C. Puigdemont'as rengiasi dalyvauti Kopenhagos universitete vyksiančioje diskusijoje apie Katalonijos atsiskyrimo sukeltą krizę „Katalonija ir Europa demokratijos kryžkelėje?“, sakoma universiteto tinklalapyje. Ši išvyka į užsienį jam bus pirmoji nuo spalio pabaigos, kai jis pasitraukė į Belgiją. Sugrįžęs į Ispaniją Katalonijos nepriklausomybės siekiui vadovavęs politikas tikriausiai būtų areštuotas ir turėtų stoti prieš teismą dėl maišto kurstymo, antivyriausybinės veiklos bei valstybės lėšų švaistymo. Iš pradžių Ispanija buvo išdavusi C. Puigdemont'o Europos arešto orderį, tačiau vėliau jį atsiėmė. Dėl šios priežasties jis ir dar keturi drauge su juo į Belgiją atvykę buvę Katalonijos ministrai gali laisvai keliauti po senąjį žemyną. „Europos Sąjungoje jie turi judėjimo laisvę, ir tai yra normalu – bet ne Ispanijoje, nes ji nėra normali“, – pareiškė E. Artadi. Ši kelionė taip pat gali padėti buvusiam Katalonijos lyderiui išvengti problemų Belgijoje. Leidimo gyventi neturintys ES piliečiai Belgijoje gali gyventi tris mėnesius, o po to jie teoriškai turėtų išvykti. Tačiau grįžę į tą pačią šalį, jie gali likti ten dar tris mėnesius, nurodė belgų pareigūnai. Minėta konferencija vyks pačiame derybų dėl Katalonijos vadovo įkarštyje. Katalonijos vyriausybę atleidęs ir parlamentą paleidęs Madridas gruodžio 21-ąją sušaukė regione pirmalaikius rinkimus, tačiau šis sprendimas nepasiteisino, separatistams užsitikrinus absoliučią daugumą. C. Puigdemont'as yra vienintelis Katalonijos separatistų bloko kandidatas į regiono vadovus. Nors reiškiama įvairių nuomonių, dauguma Ispanijos konstitucijos ekspertų sutinka su premjero Mariano Rajoy pozicija, jog C. Puigdemont'as privalo „fiziškai būti“ Katalonijoje, kad galėtų vadovauti regionui. Be to, Madridas perspėjo: jei jis bandys taip pasielgti, bus kreiptasi į teismą, o regione vėl bus įvestas tiesioginis valdymas; tokia valdymo forma buvo įvesta, kai Katalonija vienašališkai paskelbė nepriklausomybę nuo Ispanijos.

