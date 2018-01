Šiuo metu Kopenhagoje viešintis C. Puigdemont'as sakė norįs „ateinančiomis dienomis“ prisidėti prie to, kad Katalonijoje vėl būtų atkurta demokratija. Todėl jis prašąs galimybės „be rizikos“ grįžti į Kataloniją, kad parlamentas Barselonoje galėtų jį vėl išrinkti regiono prezidentu. C. Puigdemont'as paragino visus „padaryti tai įmanomu dalyku, pradedant Ispanijos tarnybomis“.

Ispanijos vyriausybė tuo tarpu pareiškė visomis priemonėmis sieksianti sutrukdyti C. Puigdemont'ui grįžti net slapta. Nesvarbu, ar C. Puigdemont'as norėtų grįžti „sraigtasparniu, ultralengvuoju lėktuvu, laivu“ ar net pasislėpęs „automobilio bagažinėje“ - policija yra budri, TV stočiai TVE pareiškė vidaus reikalų ministras Juanas Ignacio'as Zoidas.

Taip ministras reagavo į klausimą, ar šiuo metu Belgijoje gyvenantis C. Puigdemont'as galėtų slapta grįžti į Kataloniją, kad Barselonoje būtų išrinktas regiono prezidentu. „Mes dirbame pasienyje ir sienų viduje, visur, kad to neatsitiktų“, - pabrėžė J. I. Zoidas.

Centrinė vyriausybė Madride spalį nušalino C. Puigdemont'ą, kai Katalonijos parlamentas paskelbė nepriklausomybę. Tada šis su keturiais savo ministrais pabėgo į Belgiją, kad išvengtų suėmimo dėl „maišto, sukilimo ir valstybės lėšų švaistymo“.

Madrido paskirtuose regiono rinkimuose nepriklausomybės šalininkai vėl iškovojo absoliučią daugumą. C. Puigdemont'as yra iškeltas kandidatu į prezidentus. Tačiau kad būtų išrinktas, jis iš tikrųjų turėtų pasirodyti Katalonijos parlamente. Jei grįš į Ispaniją, jam iš karto gresia suėmimas.