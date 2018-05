„Valstybės nepakantumas ir nepagarba Katalonijos piliečių valiai aiškiai atsiskleidė pasaulio akivaizdoje“, – C. Puigdemont'as sakė vaizdo pranešime iš Vokietijos, kur jis kovą buvo sulaikytas pagal Europos arešto orderį. Vietoje savęs jis pasiūlė išrinkti politikos naujoką Quimą Torrą ir paragino būsimąjį regiono vadovą siekti, kad Katalonija taptų nepriklausoma. Ispanijos vyriausybė trečiadienį sustiprino pastangas užkirsti kelią C. Puigdemont'o pakartotiniam paskyrimui Katalonijos prezidentu. Madridas spaudė separatistų stovyklą pasirinkti kitą kandidatą, kad po kelis mėnesius trukusios politinės suirutės būtų galima suformuoti regiono vyriausybę. Susiję straipsniai: Madridas imasi priemonių, neleisiančių Puigdemontui vėl valdyti Kataloniją Katalonijos parlamentas pritarė, kad Puigdemontas turi teisę tapti regiono vadovu Separatistų blokas paskelbė, kad sieks, jog C. Puigdemont'as iki kitos savaitės grįžtų į regiono lyderio postą, kai vietos parlamentas pritarė reformoms, turėjusioms atverti jam kelią vykdyti vadovo įgaliojimus nebūnant Katalonijoje. Madridui pavyko pasiekti, kad Konstitucinis Teismas atšauktų šias reformas. Teismas trečiadienį vakare paskelbė nusprendęs pritarti vyriausybės prašymui suspenduoti reformas, kurios buvo laikinai blokuotos, kol vyko nagrinėjimas. Politinė aklavietė regione tęsiasi nuo tada, kai Ispanijos centrinė konservatorių vyriausybė įvedė čia tiesioginį valdymą, Katalonijai spalį vienašališkai paskelbus nepriklausomybę. Separatistai laimėjo gruodį vykusius vietos parlamento rinkimus, tačiau iki gegužės 22 dienos neišrinkus naujo lyderio, turės būti skelbiami nauji rinkimai. Madrido nušalintas C. Puigdemont'as iš pradžių pasitraukė į Belgiją, o kovą buvo sulaikytas Vokietijoje pagal Ispanijos išduotą Europos arešto orderį. Vėliau jis buvo paleistas už užstatą. Madridas siekia jo ekstradicijos ir nori teisti už maištą bei netinkamą valstybės lėšų panaudojimą.

