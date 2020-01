JAV Geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, antradienį užfiksuoto požeminio smūgio židinys buvo 10 km gylyje, apie 14 km į pietus nuo Ponsės miesto.

Perspėjimo apie cunamį paskelbta nebuvo.

Iš pradžių USGS skelbė, kad požeminio smūgio galingumas siekė 6,6 balo, bet vėliau patikslino informaciją.

Pranešimų apie nukentėjusiuosius arba padarytą žalą negauta.

Puerto Rike daugybę žmonių pirmadienio rytą pažadino 5,8 balo stiprumo žemės drebėjimas, per kurį pietvakariniame Gvanikos mieste sugriuvo penki namai ir nukentėjo dar dešimtys pastatų. Be to, buvo gauta pranešimų apie nutrūkusį elektros tiekimą ir nedideles nuošliaužas.