Bendras susirgimų skaičius nuo pandemijos pradžios viršijo 70,462 mln., šis skaičius – 7 proc. didesnis nei prieš savaitę.

Pranešime pažymima, jog virusas SARS-CoV-2 per pastarąją parą pasiglemžė dar per 10 tūkst. gyvybių, jo aukų skaičius pasiekė beveik 1,6 milijono. Per pastarąją savaitę aukų padaugėjo 5 procentais.

PSO statistika paremta tik oficialiai valstybių patvirtinta informaciją apie šios infekcijos ir mirties dėl jos atvejus.

Daugiau kaip pusė visų PSO per pastarąją parą užregistruotų naujų COVID-19 infekcijos atvejų tenka Šiaurės ir Pietų Amerikai (345,9 tūkst.), antra šioje liūdnoje statistikoje – Europa (219 tūkst.), o trečia – Pietryčių Azija (41,8 tūkst.).

Nuo pandemijos pradžios daugiausiai susirgimų šia liga nustatyta JAV (15,648 mln.), Indijoje (9,857 mln.), Brazilijoje (6,836 tūkst.), Rusijoje (2,654 mln.), Prancūzijoje (2,325 mln.), Jungtinėje Karalystėje (1,831 mln.), Italijoje (1,926 mln.), Ispanijoje (1,731 mln.), Argentinoje (1,489 mln.), Kolumbijoje (1,409 mln.), Vokietijoje (1,321 mln.), Meksikoje (1,229 mln.).