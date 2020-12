PSO reiškia susirūpinimą dėl padėties Brazilijoje ir Meksikoje

Smogus antrajai koronaviruso pandemijos bangai, pastarosiomis savaitėmis abiejose šalyse pastebimas koronaviruso atvejų ir mirčių nuo jo augimas.

Brazilija yra viena iš labiausių koronaviruso paveiktų pasaulio šalių. Brazilijoje nuo COVID-19 mirė jau daugiau kaip 172 tūkst. žmonių, ir tai antras didžiausias mirčių nuo infekcijos skaičius pasaulyje. Daugiau aukų užfiksuota tik JAV.

PSO vadovo Tedroso Adhanomo Ghebreyesuso teigimu, Brazilijoje per pirmąją lapkričio savaitę užregistruotos 2 538 mirtys, o praėjusią savaitę mirė jau gerokai daugiau – 3 876 žmonės. Koronaviruso atvejų skaičius taip pat auga sparčiai.

Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaras nuo pat pandemijos pradžios menkina viruso grėsmę. 65 metų prezidentas, kuris pats jau persirgo COVID-19 liga, tvirtina, kad karantino priemonių poveikis ekonomikai yra blogesnis nei pats virusas, ir teigė, kad nesiskiepys koronaviruso vakcina, kai ši taps prieinama.

Meksikoje, pasak PSO, padėtis taip pat bloga. Lapkričio 20 d. Meksikoje mirčių nuo COVID19 skaičius perkopė 100 tūkst. ribą, o nuo to laiko šalyje nuo infekcijos mirė dar per 5 tūkst. žmonių. Savaitgalį šalyje pirmą kartą per vieną parą nustatyta daugiau kaip 12 tūkst. naujų užsikrėtimo atvejų.