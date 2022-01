PSO: per savaitę registruotas rekordinis 9,5 mln. naujų infekcijų skaičius

Tačiau tikrieji skaičiai esą yra dar didesni. Daugelyje šalių nepakankamai testuojama arba duomenys nėra išsamūs, sakė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.

Minėti skaičiai registruoti savaitę nuo gruodžio 27 dienos iki sausio 2-osios. Per šias septynias dienas, be to, pranešta apie 41 000 naujų mirties atvejų.

Iš viso nuo pandemijos pradžios prieš dvejus metus registruota maždaug 289 mln. infekcijų ir 5,4 mln. mirčių. Šiaurės ir Pietų Amerikoje per savaitę naujų infekcijų skaičius padvigubėjo. Europoje padidėjimas siekė 65 proc.

Kiekvienas gali prisidėti prie infekcijų skaičiaus mažinimo, sakė PSO ekspertė Maria van Kerkhovė. Būtina laikytis atstumo, teisingai dėvėti kaukes ir būti gerai vėdinamose patalpose.

„Venkite perpildytų vietų“, - pabrėžė ekspertė. Mokyklos, institucijos ir įmonės, anot jos, turėtų investuoti į gerą ventiliacijos įrangą. Kartu M. van Kerkhovė įspėjo nepulti į paniką. „Nepasiduokite, mes kartu įveiksime šią pandemiją“, - teigė ji.

PSO kartu vėl kritikavo nesąžiningą vakcinos padalijimą pasaulyje. Apie 90 šalių vis dar neturi pakankamai vakcinos, kad paskiepytų 40 proc. savo gyventojų, sakė ekspertas Bruce‘as Aylwardas.

PSO vadovas T. A. Ghebreyesusas pridūrė: „Nevienodas vakcinos padalijimas yra žmonių ir darbo vietų žudikas. Tai stabdo pasaulinį ekonomikos pakilimą“. Žemas vakcinacijos lygis esą pavojingas visam pasauliui.

„Alfa, beta, delta, gama ar omikron rodo, kad mes iš dalies dėl žemų vakcinacijos rodiklių sudarėme tobulas sąlygas viruso atmainų atsiradimui“, - pabrėžė organizacijos vadovas.